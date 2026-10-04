Những cuốn sách khiến ngôi sao '50 sắc thái' vừa đọc vừa khóc

Nữ diễn viên Dakota Johnson tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 tại Cannes, Pháp, ngày 19/5/2025. Ảnh: Reuters

Là một độc giả trung thành và cuồng nhiệt, Dakota Johnson, minh tinh 36 tuổi đã thành lập TeaTime Book Club thông qua công ty sản xuất TeaTime Pictures của mình.

Với nữ diễn viên của Materialists, câu lạc bộ sách không chỉ dừng lại ở việc mọi người cùng nhau lật mở từng trang giấy. Mỗi lựa chọn hàng tháng trên Instagram của TeaTime đều đi kèm một hành trình khám phá sâu sắc, từ danh sách đọc tham khảo, danh sách phim đến danh sách nhạc chủ đề đồng điệu.

Đối với Dakota, cách tiếp cận này phản ánh đúng thói quen đọc sách của chính cô.

"Có rất nhiều người làm nghệ thuật như tôi và họ cũng mở các câu lạc bộ sách, nhưng tôi luôn cảm thấy: 'Ồ, cách mình đọc sách khác biệt hoàn toàn'," cô chia sẻ với tạp chí Bustle vào năm 2024.

"Mỗi lần đọc, tôi đều muốn đắm chìm hoàn toàn vào thế giới đó… muốn sống cùng cuốn sách, sống cùng ngôn từ và những chi tiết được nhắc tới".

Dưới đây là 5 cuốn sách mang trải nghiệm cảm xúc dữ dội, đủ sức khiến người đọc vỡ òa trong nước mắt mà Dakota Johnson tâm đắc.

A Little Life - Hanya Yanagihara

Trong cuộc trò chuyện với Hits Radio UK, Dakota khẳng định A Little Life là cuốn sách cô luôn luôn giới thiệu cho bạn bè.

"Tuy nhiên, đó là một tiểu thuyết tàn khốc đến mức người ta hay gắt lên: 'Tại sao lại làm tôi đau thế này?'. Nhưng tôi nghĩ tác phẩm thực sự tuyệt mỹ," cô chia sẻ.

Bộ tiểu thuyết xoay quanh bốn người bạn sống tại thành phố New York, trong đó có Jude, một chàng trai lớn lên với cuộc đời hằn sâu những tổn thương quá khứ khốc liệt.

Trong khi ba người bạn dần gặt hái thành công, Jude lại tự bao bọc mình trong sự bí ẩn tuyệt đối. Anh không bao giờ nhắc về gia đình, giấu kín quá khứ và luôn che giấu đôi chân tật nguyền cùng những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Khi thời gian trôi qua, những thành công rực rỡ ở hiện tại không còn đủ sức che đậy những cơn đau hành hạ Jude mỗi đêm. Qua những mảng ký ức rời rạc, quá khứ kinh hoàng của anh dần lộ diện.

Hanya Yanagihara không viết một câu chuyện "vượt qua nghịch cảnh" theo nghĩa quen thuộc, bà đặt ra một khả năng khó chấp nhận: có những tổn thương không thể được chữa lành hoàn toàn. Liệu tình yêu của bạn bè có đủ sức vá lành một linh hồn đã bị xé nát, hay cái chết mới là lối thoát duy nhất cho "một cuộc đời nhỏ bé"?

Beautyland - Marie-Helene Bertino

Khi trò chuyện với Bustle vào năm 2024, Dakota tiết lộ Beautyland - tác phẩm được chọn cho câu lạc bộ sách của cô khi đó – là "cuốn sách mà đến cuối đời tôi vẫn sẽ giới thiệu cho mọi người".

Beautyland theo chân Adina Giorno, người sinh ra cùng lúc tàu Voyager 1 rời Trái Đất vào năm 1977 và luôn tin rằng mình là một người ngoài hành tinh được gửi đến quan sát loài người.

Suốt cuộc đời, Adina gửi báo cáo về hành tinh quê nhà qua chiếc máy fax tại siêu thị gần nhà ở Philadelphia: mô tả món pizza, giải thích trận chung kết Super Bowl, hay phân tích lý do con người lại khóc khi xem phim.

Lấy tiền đề khoa học viễn tưởng làm nền tảng, Bertino đã viết về sự cô đơn, cảm giác không thuộc về và vẻ đẹp kỳ lạ của những điều bình thường nhất. Những bản báo cáo fax của Adina vừa hài hước vừa xúc động, mô tả cuộc sống con người bằng sự ngạc nhiên và yêu thương mà chính con người đã vô tình lãng quên.

The Bell Jar - Sylvia Plath

Vào tháng 1, cuốn sách được lựa chọn tại TeaTime Book Club chính là The Bell Jar của Sylvia Plath. Bài đăng trên Instagram của TeaTime Pictures xác nhận đây là "một trong những cuốn sách yêu thích nhất của Dakota".

Ra đời năm 1963, tiểu thuyết bán tự truyện duy nhất của Sylvia Plath đào sâu vào bi kịch tâm lý, cuộc chiến chống lại chứng trầm cảm và áp lực xã hội đè nặng lên phụ nữ trẻ thập niên 1950.

Mùa hè năm 1953, Esther Greenwood, nữ sinh tài năng đến từ ngoại ô Boston, giành được suất thực tập danh giá tại tạp chí thời trang lớn ở New York. Giữa ánh đèn phồn hoa và viễn cảnh rộng mở, Esther lại rơi vào cảm giác ngột ngạt khi chật vật định vị bản thân giữa những khuôn mẫu cứng nhắc: sự nghiệp độc lập hay vai trò làm mẹ, làm nội trợ.

Xuất hiện khi các vấn đề sức khỏe tâm thần còn là chủ đề cấm kỵ, tác phẩm gây ấn tượng nhờ văn phong sắc sảo, lối miêu tả nội tâm chi tiết.

The Bell Jar đã vượt khỏi khuôn khổ một tiểu thuyết tâm lý cá nhân để trở thành biểu tượng phản ánh những chuẩn mực giới áp đặt lên phụ nữ thế kỷ 20.

Things I Don’t Want To Know - Deborah Levy

Cũng trong buổi phỏng vấn với Hits Radio UK, Dakota bật mí cuốn sách cô vừa đọc xong gần đây nhất chính là Things I Don’t Want To Know của nhà văn Deborah Levy.

Kết hợp lịch sử cá nhân, chính trị giới tính, triết học và lý thuyết văn học thành một luận thuyết rực rỡ về viết văn, tình yêu và mất mát, Things I Don't Want to Know là lời đáp trả dí dỏm của Deborah Levy đối với bài luận có ảnh hưởng lớn của George Orwell – Why I Write.

Khi vật lộn để cân bằng giữa vai trò người phụ nữ, người mẹ và sự nghiệp viết văn, Levy đã chỉ ra một số trải nghiệm thực tế đã định hình nên các tiểu thuyết của bà, bao gồm việc gia đình bà di cư từ Nam Phi trong thời kỳ phân biệt chủng tộc; những năm tháng tuổi thiếu niên ở Anh, nơi bà đóng vai nhà văn trong đám đông thợ xây và tài xế xe buýt tại các quán ăn bình dân; và những ngày tháng viết kịch bản lưu diễn ở Ba Lan giữa lúc khủng hoảng kinh tế Đông Âu, nơi bà chứng kiến ​​cách một người lính âu yếm hôn tạm biệt những người phụ nữ trong đời mình.

Đây là một tác phẩm chứa đựng những hiểu biết sâu sắc và khả năng an ủi tâm lý mạnh mẽ, đến từ một trong những cây bút đương đại quan trọng nhất hiện nay.

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian – Ocean Vương

Trả lời phỏng vấn tạp chí Marie Claire, Dakota cho biết cô đã đọc Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của nhà văn gốc Việt Ocean Vương sau khi được người bạn Carrie Brownstein tặng. Cô khen ngợi cuốn tiểu thuyết này "quá đỗi đẹp".

Sinh ra tại Việt Nam năm 1988 và di cư sang Mỹ từ năm hai tuổi, Ocean Vương đã chắt lọc những lát cắt đời thực từ gia đình mình để kiến tạo nên tác phẩm.

Tiểu thuyết được thiết kế như một bức thư của anh chàng tên Little Dog gửi cho người mẹ không biết chữ của mình. Bức thư không bao giờ đến tay người nhận ấy lại mở ra một lịch sử ký ức tràn ngập như dòng lũ: từ vết thương chiến tranh, sự xa lạ nơi đất khách, cho đến tình yêu đồng giới không thể cất thành lời.

Một câu chuyện "vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng", vừa mang tính cá nhân sâu sắc nhưng phản chiếu những vấn đề lớn của nhân loại về sự mất mát, di cư và nỗ lực định vị bản thân. Văn phong của Ocean Vương xóa mờ ranh giới giữa văn xuôi và thi ca, tạo nên những dòng tâm tư lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh.