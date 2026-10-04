Tập 6 'Bố ơi mình đi đâu thế?':Các bố con lăn lộn cuốc đất, bắt cá để kiếm nguyên liệu nấu cơm

Các bạn nhỏ ở tập 6

Trong ngày cuối tại Hội An, các bố con nhận nhiệm vụ tìm các nguyên liệu đặc trưng để cùng tạo nên những món ăn cho các con. Từ đây, mỗi gia đình được phân chia những nhiệm vụ khác nhau.

Nếu Thành Trung cùng hai con trai Goku và Daino xuống sông học cách kéo rớ (lưới), thì Phương Nam và Nguyên Ốc tìm nguyên liệu giữa ruộng rau, sau đó tiếp tục cuốc đất để “đổi” lấy những gì đã thu hoạch.

Với Nguyên Ốc, việc phải tiếp xúc với đất và giun ban đầu là một thử thách thực sự. Cô bé vốn sợ bẩn, không dám cầm đất vì lo có giun. Để giúp em bớt sợ, bé Đậu (con trai Huy R) liên tục động viên em: “Con này không cắn đâu, đừng sợ”.

Từ một cậu bé được bố chăm sóc, Đậu dần biết cách quan tâm đến em nhỏ hơn mình. Và chính sự thay đổi ấy cũng được ghi nhận ở cuối hành trình khi Đậu nhận huy chương Tự lập và huy chương Khám phá từ bác Leng Keng.

Ở một nhiệm vụ khác, Thành Trung cùng Goku và Daino xuống sông bắt cá. Ba bố con được người dân địa phương hướng dẫn cách đánh rớ (lưới), tìm hiểu về nghề đánh bắt trên vùng nước lợ. Dù đã rất hào hứng chờ thành quả, cuối cùng ba bố con gần như không bắt được cá.

Huy R thực hiện thử thách biểu diễn trên thuyền thúng

Trong khi đó, Huy R và Đậu nhận một thử thách đặc biệt: cùng hát để thu hút 10 thuyền khách du lịch và người dân đến nghe và cổ vũ trong vòng 5 phút. Hai bố con chèo thuyền thúng đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu (hay còn gọi là khu du lịch Rừng Dừa Cẩm Thanh) với sự giúp đỡ của người dân địa phương để thực hiện thử thách.

Hai bố con Huy R lên thuyền và bắt đầu di chuyển giữa không gian rừng dừa. Với Đậu, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị vì là lần đầu cậu bé làm quen với việc chèo thuyền. Bố Huy R còn nói thêm: “Bố ba mươi mấy tuổi mới lần đầu được đi thuyền thúng, con mới sáu tuổi đã được trải nghiệm rồi, thích nhé”.

Đến phần biểu diễn, Huy R không chọn một ca khúc xa lạ mà mang chính “Anh Thanh Niên” - bài hát quen thuộc của mình - để thực hiện nhiệm vụ. Anh giới thiệu với những du khách có mặt rồi cất giọng hát giữa không gian rừng dừa Bảy Mẫu.

Sau phần biểu diễn, hai bố con nhận được một quả dừa từ người dân địa phương. Đậu vui vẻ cảm ơn, còn Huy R cũng hào hứng với “chiến lợi phẩm” mang về cho bữa cơm của các bố con.

Từ những công việc tưởng như rất xa lạ với cuộc sống thường ngày của các bé, chuyến đi Hội An dần trở thành một lớp học ngoài trời, nơi các con được tự tay làm, tự trải nghiệm và hiểu hơn về công việc của người dân địa phương.

Bố Phương Nam và con gái Nguyên Ốc ra vườn hái rau

Sau buổi sáng tất bật, các bố bước vào một thử thách khác: tự tay nấu ăn cho các con.

Với nguyên liệu dừa nước, bố Huy R nấu chè, Thành Trung thực hiện món cá bống kho tộ, trong khi Phương Nam mang đến món Tam Hữu (một món đặc sản ở Hội An, được kết hợp nguyên liệu chính là tôm, rau và thịt heo). Không chỉ nấu ăn, các bố còn phải thuyết trình về món ăn của mình trước khi bước vào phần chấm điểm.

Thành Trung gây chú ý với phần chuẩn bị cá bống kho khá hài hước khi liên tục “hỏi bài” các con về những nguyên liệu trong bếp. Anh cũng tự tin khẳng định công thức nấu ăn đã được ghi nhớ từ những bữa cơm gia đình.

Trong khi đó, Phương Nam đặt tên mới cho món Tam Hữu là “món tình cảm”, bởi anh muốn gửi gắm câu chuyện về sự gắn kết giữa những người bạn và sự kết hợp của ba nhóm nguyên liệu.

Ba món ăn cuối cùng nhận số điểm bằng nhau là 9,75. Tuy nhiên, câu chuyện đáng nhớ nhất lại không nằm ở điểm số.

Khi giám khảo công bố cả ba món cùng đạt 9,75 điểm, Nguyên Ốc bất ngờ buồn vì không được giải nhất. Khoảnh khắc này nhanh chóng được các anh chú ý. Đậu hỏi Ốc vì sao buồn, các bé trai lập tức đưa ra một cách giải quyết rất hồn nhiên: nếu Ốc muốn được giải nhất thì các anh sẽ nhận giải nhì.

Cuối cùng, dù điểm số của ba món ăn bằng nhau, các bé đã chủ động nhường phần “giải nhất” cho Ốc và nhận mình ở vị trí thứ hai.

Thành Trung cùng 2 con trai Goku và Daino trải nghiệm đánh rớ (lưới) bắt cá

Trước khi kết thúc chặng Hội An, các bé được trao những “huy chương hành trình” dựa trên những điều các em đã thể hiện trong suốt chuyến đi. Daino nhận Huy chương Yêu thương vì thường xuyên chăm sóc, để ý đến các em nhỏ; Đậu được trao Huy chương Tự lập và Huy chương Khám phá vì theo lời bác Leng Keng: “Bác thấy con luôn chăm sóc em Ốc, con đưa em Ốc đi rửa tay chân và luôn luôn nhắc nhở em là phải sạch sẽ, phải ngoan ngoãn”.

Đặc biệt, Nguyên Ốc - cô bé từng sợ đất và giun - cũng được ghi nhận bởi sự thay đổi trong hành trình và nhận huy chương Dũng Cảm. Từ chỗ không dám chạm vào đất, Ốc đã dần vượt qua nỗi sợ của mình để cùng xới đất trồng rau với bố Phương Nam.

Bố Phương Nam và Đậu an ủi Nguyên Ốc khi thấy em sợ giun

Cũng từ tập này, hành trình của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin tại “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 chính thức dừng lại vì lịch công việc của Lê Dương Bảo Lâm. Trước khi rời Hội An, anh gửi lời chúc đến chương trình và các bố con còn lại. Sự chia tay khiến các ông bố còn lại không khỏi tiếc nuối sau những ngày cùng nhau trải nghiệm và sinh hoạt tại Hội An.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30.8.2026.