Catriona Gray phản ứng khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam

Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh, khép lại hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Người đẹp sinh năm 1999 nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả sau khi chính thức giành chiếc vương miện danh giá.

Sau đêm chung kết, nhiều người đẹp và khán giả nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Nguyễn Quỳnh Anh. Đáng chú ý, Catriona Gray - Miss Universe 2018 cũng có động thái đặc biệt dành cho tân Miss Universe Vietnam.

Catriona Gray chúc mừng Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Cụ thể, trên trang cá nhân của Quỳnh Anh, Catriona Gray để lại bình luận chúc mừng: "Wow congrats! From Supermodel Me to Miss Universe! Excited for your journey!". (tạm dịch: "Wow, chúc mừng Quỳnh Anh! Từ Supermodel Me đến Miss Universe! Tôi rất hào hứng chờ đợi hành trình của bạn!".

Đáp lại lời chúc từ đàn chị quốc tế, Quỳnh Anh bày tỏ sự cảm ơn đến Catriona Gray. Được biết, Catriona Gray từng đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) mùa 6. Đây cũng là cuộc thi mà Quỳnh Anh từng tham gia và để lại dấu ấn nổi bật khi vượt qua nhiều thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau để giành chiến thắng.

Thành tích này giúp người đẹp Việt Nam có thêm kinh nghiệm trên sàn diễn cũng như tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Vì vậy, việc Catriona Gray trực tiếp gửi lời chúc khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam được xem là màn hội ngộ thú vị giữa hai người đẹp sau nhiều năm.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo 82-63-93 cm. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Bên cạnh việc học tập, cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và gắn bó với sàn diễn.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng tham gia Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị á hậu 1. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục chiếc vương miện. Kinh nghiệm từng thi sắc đẹp, hoạt động thời trang cùng thời gian trau dồi bản thân giúp người đẹp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào mùa giải năm nay.

Chiến thắng Miss Universe Vietnam 2026 cũng mở ra một hành trình mới đối với Quỳnh Anh. Trước chung kết, ông Nawat Itsaragrisil xác nhận người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico vào tháng 11.

Trong bối cảnh đấu trường Miss Universe quốc tế xuất hiện những tranh chấp liên quan đến bản quyền, ông Nawat cũng động viên các thí sinh giữ vững tinh thần và tập trung vào hành trình của mình. Với Quỳnh Anh, trọng trách sắp tới không chỉ là tiếp nối thành tích của những đại diện Việt Nam trước đây mà còn là cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.