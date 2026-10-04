Tiêu đề truyện tranh Nhật dài bất thường

Ảnh: otakukart.

BookLive, một nhà phân phối và phát hành sách điện tử tại Nhật Bản, gần đây thực hiện một cuộc phân tích về manga dựa trên dữ liệu tên gọi và hành vi mua hàng.

Sự thay đổi trong tiêu đề manga và light novel

Theo trang Gamebiz, nghiên cứu của BookLive xem xét sự thay đổi trong tên gọi manga, hành vi mua sắm và sự đa dạng hóa trong thói quen đọc.

Trước hết, báo cáo cho thấy tên các bộ manga đang ngày càng dài hơn. Số lượng ký tự trung bình trong tên tác phẩm đã tăng gần gấp đôi, từ 9,14 ký tự vào năm 2011 lên 18,45 ký tự vào năm 2026.

Biểu đồ cho thấy số lượng ký tự trung bình trong tên tác phẩm tăng từ 9,14 ký tự vào năm 2011 lên 18,45 ký tự vào năm 2026. Ảnh: automaton-media.

Khi phân loại theo giới tính, các đầu truyện dành cho nam giới hiện có độ dài trung bình khoảng 17,11 ký tự, trong khi các đầu truyện dành cho nữ giới có độ dài trung bình khoảng 19,46 ký tự.

Đối với thể loại light novel, người dùng X có tên @GenreCodeLovers đã thống kê độ dài tiêu đề trung bình của các bộ light novel trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2018.

Cụ thể, độ dài tiêu đề light novel tăng mạnh từ khoảng 7 ký tự năm 1975 lên hơn 30 ký tự vào năm 2018. Trước năm 1980, hầu như không có tiêu đề nào dài quá 30 ký tự, nhưng đến năm 2018, con số này đã lên tới hàng trăm. Độ dài tiêu đề trung bình cũng tăng dần theo thời gian.

Một số tác phẩm light novel đang có tên quá dài. Ảnh: Unseen Japan.

Tên gọi của một số tác phẩm thậm chí bị nhà phê bình Jay Allen của trang Unseen Japan gọi là quá dài dòng, thậm chí còn kỳ quặc. Ví dụ, một tác phẩm năm 2018, The Former Old Geezer Hero’s Reincarnated and Helps Out At the Inn… dài tới 72 ký tự. Con số này chưa là gì khi so với một tác phẩm được đề cập năm 2024 với độ dài lên tới 99 ký tự, I Was Exiled From the Black Nation But The Automatic Summoning of My Heroic Spirits Means I Live Easy. These 1,000 Top-Class Heroic Spirits Take Care of Business In The Background, And Everyone’s So Nice And Easygoing I’m Not Going Back Now.

Thích ứng với thị trường số

Trang Unseen Japan cho rằng chưa có câu trả lời rõ ràng về xu hướng đặt tên dài cho manga và light novel. Tuy nhiên, giới độc giả cho rằng có một số nguyên nhân.

Một số người hâm mộ suy đoán rằng lý do nằm ở ảnh hưởng của các trang web đăng tiểu thuyết trực tuyến, chẳng hạn như Shōsetsuka ni Narō, nơi khởi nguồn của nhiều đầu truyện light novel hiện đại. Trên môi trường trực tuyến, những tiêu đề dài thường bắt mắt hơn và giúp tác phẩm trở nên khác biệt giữa đông đảo các bộ truyện khác. Đây được cho là yếu tố quan trọng để một tác giả nổi bật giữa hàng chục nghìn người khác.

Sự phát triển của các nền tảng đọc truyện số cũng có thể là một trong những nguyên nhân. Theo trang Automaton Media, sự xuất hiện của các đầu đề dài là do chịu ảnh hưởng từ tiểu thuyết mạng. Từ khởi nguồn đó, các tiêu đề dài hiện nay thường có nhiều từ khóa giúp các tác phẩm được phân loại và thu hút sự chú ý trên nền tảng đọc truyện số.

Phục vụ thị hiếu độc giả

Trang Automaton Media cũng cho rằng xu hướng đặt tên dài phần nào xuất phát từ việc ngày càng nhiều độc giả chú trọng đến hiệu quả về thời gian và tính kinh tế. Những tên gọi dài thường mang tính mô tả chi tiết hơn, qua đó giúp độc giả hiểu rõ hơn nội dung truyện và giảm nguy cơ họ thất vọng sau khi mua truyện.

Một số độc giả cũng cho rằng sự nổi tiếng của các tác phẩm thuộc thể loại giả tưởng (fantasy), đặc biệt là thể loại isekai (xuyên không/chuyển sinh sang thế giới khác), đã khiến tiêu đề ngày càng dài hơn.

Nhận định này xuất phát từ thực tế rằng các tác phẩm thuộc thể loại shonen (dành cho nam thiếu niên) và seinen (dành cho nam giới trưởng thành) có chứa các cụm từ như thế giới khác/isekai, chuyển sinh hay sức mạnh trong tiêu đề thường trở thành những tác phẩm bán chạy.

Tên gọi của các bộ manga thuộc thể loại shojo (dành cho nữ thiếu niên) và manga dành cho phụ nữ trưởng thành cũng đã thay đổi đáng kể. Vào năm 2016, các tác phẩm manga thường có tiêu đề chứa những từ ngữ xoay quanh chủ đề lãng mạn như tình yêu, hôn nhân và chuyện tình cảm.

Tiếp đó, vào năm 2019, xu hướng ăn khách chuyển sang các tác phẩm mang tính thực tế (hay còn gọi là thể loại drama - kịch tính) với các từ khóa như nội trợ, môi trường làm việc bóc lột hay chuyện hàng xóm.

Unseen Japan đặt câu hỏi liệu xu hướng này có lan rộng và dần xuất hiện trong các tiểu thuyết giả tưởng dành cho giới trẻ bằng tiếng Anh trong tương lai, khi một thế hệ đang trưởng thành, gắn liền với văn học Nhật Bản, tham gia vào thị trường sáng tạo toàn cầu.