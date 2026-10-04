Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam chào đón tân sinh viên

Ca sĩ Minh Vương M4U xuất hiện tại sự kiện chào đón tân sinh viên Học viên Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam

Vừa qua, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam đã tổ chức "Ngày hội Chào tân sinh viên 2026". Chương trình bắt đầu với Lễ khai mạc, chào đón gần 1.300 tân sinh viên 3 ngành: Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học. Trong khuôn khổ buổi lễ, Học viện đã vinh danh các Thủ khoa đầu vào năm 2026, khen thưởng sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và trao các suất học bổng dành cho sinh viên vượt khó, học tốt.

Không khí ngày hội tiếp tục với các gian hàng trải nghiệm, các "Trạm sạc năng lượng" cho tân sinh viên. Những y, bác sĩ tương lai có dịp giao lưu, tìm hiểu các hoạt động của Học viện, tham gia thử thách, check-in và lưu lại những hình ảnh đầu tiên cùng bạn bè trong những ngày đầu bước vào giảng đường.

Là điểm nhấn của Ngày hội Chào tân sinh viên 2026, VUTM Concert 2026 quy tụ các nghệ sĩ khách mời cùng nhiều câu lạc bộ, nhóm biểu diễn của sinh viên Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam và các trường đại học khác. Từ võ thuật, ca hát, múa dân gian đến vũ đạo hiện đại, các sinh viên học Học viên đã mang đến nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên không khí trẻ trung và giàu năng lượng.

Tuấn Cry "cháy" cùng các sinh viên của Học viên Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam

Sự xuất hiện của Minh Vương M4U nhận được sự chào đón nhiệt tình từ đông đảo sinh viên. Là cựu thành viên nhóm nhạc M4U, anh gắn liền với nhiều ca khúc từng đồng hành cùng tuổi học trò và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Nhiều sinh viên phía dưới sân khấu hào hứng hòa giọng cùng nam ca sĩ. Màn hoà ca “Xe đạp” giữa Minh Vương M4U và sinh viên VUTM trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm nhạc. Nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry tạo dấu ấn bằng cách kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại. Trên sân khấu VUTM, Tuấn Cry mang đến “Liễu yếu đào tơ”, “Toàn tâm toàn ý”, “Mối duyên vàng” trước khi khép lại phần trình diễn với “Bắc Bling” trong sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên.

Với chủ đề “Full Pin, Full Energy”, Ngày hội chào đón tân sinh viên của Học viên Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam đã thành công, là lời chào đón dành cho các tân sinh viên, gửi gắm tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng bước vào hành trình học tập.