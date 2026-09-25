Non cao vui hội trăng rằm...

Học sinh miền núi háo hức theo dõi chương trình vui hội Trung thu đặc biệt tại biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Thành đoàn cùng các đơn vị đồng hành tổ chức vào tối 23/9. Với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ”, chương trình đã mang đến cho trẻ thơ miền núi mùa Trung thu nhiều niềm vui.

Những ước mơ giản dị

Mưa vẫn rả rích dưới ngôi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang, tại thôn Ahu. Hàng nghìn người cùng chăm chú theo dõi câu chuyện về ước mơ của trẻ nhỏ Cơ Tu được chiếu trên màn ảnh rộng. Những hình ảnh, câu chuyện sinh động về cuộc sống và ước mơ của học sinh vùng biên mở màn đêm hội. Lần lượt, từng em nhỏ đứng trên sân khấu, bày tỏ niềm riêng.

“Từ khi con sinh ra, con chưa từng nhìn thấy mặt ba dù chỉ một lần. Để trang trải cuộc sống, mẹ con phải đi làm xa. Có những lúc nhìn thấy các bạn khác được ba mẹ dẫn đi học, con cũng muốn mình được như vậy. Nhưng không vì thế mà con từ bỏ việc học. Con chỉ ước có một cái bàn chắc chắn để việc học tập được tốt hơn” - điều ước của cô bé Blúp Thị Thanh Hà, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang. Và ngay sau đó, điều ước ấy đã trở thành hiện thực.

Trước đó, qua những lá thư của mình, Thanh Hà và nhiều bạn nhỏ khác ở miền núi phía tây Đà Nẵng gửi gắm những ước mơ nhỏ bé, giản dị đến chương trình. Câu chuyện của những cô cậu học trò vùng biên chạm đến cảm xúc của các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành. Các em chỉ mong có một chiếc xe đạp để đường đến trường thuận lợi hơn, được thăm khám sức khỏe, có mái nhà vững chãi, được tham quan thành phố. Có em ước sau này trở thành giáo viên, bác sĩ để phục vụ cộng đồng.

Như một món quà ý nghĩa, ngay sau khi những điều ước giản dị được cất lên, không gian “Ngân hà ước mơ” được thắp sáng. Từ sự kết nối của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị đồng hành, gần 100 điều ước của các em được kết nối và hiện thực hóa ngay trên sân khấu “Vầng trăng chiến sĩ”. Những chiếc bàn học vững chắc, những chiếc xe đạp mới, đôi giày thể thao và đặc biệt là một căn nhà được trao đến các em. Những món quà lần lượt đến tay các em trong niềm vui, xúc động của người trao và người nhận.

Cô Alăng Thị Hiên, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang chia sẻ, còn rất nhiều ước mơ của các em nhỏ chưa được kết nối và thắp sáng. Những người làm thầy, làm cô trực tiếp giảng dạy luôn mong nhận được sự chung tay của cộng đồng, xã hội để những ước mơ ấy sớm trở thành hiện thực.

Em Blúp Thị Thanh Hà chia sẻ ước mơ của mình khiến nhiều người xúc động. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Từ Tây Giang và các địa phương biên giới của Đà Nẵng, hành trình “Ngân hà ước mơ” được mở ra, kết nối điều ước của trẻ em với những tấm lòng sẻ chia. Những người bạn nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời nhắn, quà và tình cảm đến các bạn vùng cao. Rồi một điều ước rất trẻ thơ được nhắc đến - một em học sinh mong được nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Em hứa sẽ chăm ngoan, học tốt để sau này mang niềm vui đến cho mọi người. Thật bất ngờ, điều ước ấy cũng trở thành hiện thực trong đêm hội trăng rằm lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn tại vùng biên.

“Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, hàng nghìn ánh mắt trẻ thơ cùng hướng lên. Tiếng reo vui vang giữa núi rừng. Rồi tiếng trống lân, rước đèn, lửa trại, phá cỗ… Tất cả khiến đêm Trung thu này thật đặc biệt với các em”, ông Zơrâm Nhoon, phụ huynh ở thôn Agrồng (xã Tây Giang) chia sẻ.

Theo ông Nhoon, với trẻ em vùng cao, những niềm vui như được xem pháo hoa, vui hội Trung thu cùng bạn bè hay nhận một món quà nhỏ cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ. “Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để các em có thêm niềm vui, có thêm động lực học tập”, ông nói.

Nhân lên những trái tim hồng

Trong chuỗi hoạt động diễn ra nhiều ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều phần việc thiết thực dành cho học sinh vùng biên giới. Hơn 100 em được cắt tóc miễn phí, 200 em được khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe. Các gian hàng sách, vở, thiết bị học tập, quần áo, đồ chơi cũng mở ra, phục vụ học sinh và cộng đồng.

Cùng với đó là các trò chơi dân gian, đố vui pháp luật, buffet 3 miền… mang đến những giờ phút vui vẻ cho học sinh vùng cao. Ngoài ra, hơn 1.000 đầu sách được trao tặng, cùng nhiều phần quà, vật dụng phục vụ học tập và sinh hoạt. Những hoạt động nối tiếp nhau trong những ngày cận Trung thu, góp thêm niềm vui cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi và trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời kết nối những tấm lòng sẻ chia, nhân lên những trái tim hồng để tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (giữa) tặng bức ảnh "Bác Hồ với thiếu nhi" cho Ban giám hiệu 6 trường nội trú liên cấp. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng 6 trường học liên cấp; hỗ trợ nhà trường, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập mới. Sau mùa khai giảng đầu tiên tại những ngôi trường mới, chương trình “Vầng trăng chiến sĩ” được tổ chức như dịp để cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị đồng hành chia sẻ khó khăn, mang đến niềm vui và tiếp thêm niềm tin, ước mơ cho học sinh vùng biên.

Điểm nhấn của chương trình là sáng kiến “Ngân hà ước mơ”, nơi những mong muốn rất cụ thể của trẻ em vùng biên được lắng nghe và kết nối với cộng đồng. Từ Tây Giang, hành trình này dự kiến tiếp tục đến các xã biên giới Avương, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê và Đắc Pring, để thêm nhiều ước mơ của trẻ em miền núi được biết đến, sẻ chia và tiếp sức.

Có mặt trong đêm hội Trung thu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang xúc động khi lắng nghe những câu chuyện, ước mơ của học sinh vùng cao. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn và các đơn vị đồng hành trong việc tổ chức chương trình Trung thu dành cho học sinh tại 6 trường nội trú biên giới. Với những ước mơ được các em gửi gắm, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang mong muốn được làm cầu nối, cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị đồng hành tiếp tục hỗ trợ, chăm lo cho các em trong thời gian tới.