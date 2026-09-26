Việc tang hợp đạo lý, trọng văn minh

Tục, lệ là một phần của văn hóa. Một đám tang có thể mang những nghi thức riêng của gia đình, dòng họ, vùng miền; một ngôi mộ có thể là nơi gửi gắm lòng hiếu kính của hậu thế. Những giá trị ấy cần được tôn trọng. Nhưng phong tục không nên đứng ngoài quy tắc của đời sống xã hội. Khi một đám tang chiếm dụng lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông, gây mất vệ sinh môi trường, hay khi xây dựng những ngôi mộ lớn làm ảnh hưởng đến quy hoạch đất đai chung hoặc tạo ra những hệ lụy cho cộng đồng thì câu chuyện đã ra khỏi phạm vi riêng tư của một gia đình.

Công an xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh mời nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim "Tây Du Ký" đến làm việc. Ảnh: tienphong.vn

Một đám hiếu đáng trân trọng không nằm ở sự cầu kỳ của nghi lễ, độ lớn của đám rước hay quy mô của ngôi mộ mà ở cách tiễn biệt người đã khuất và ứng xử với những người đang sống. Tôn trọng người đã khuất nhưng cũng phải tôn trọng người đang sống; giữ gìn phong tục nhưng không đứng ngoài pháp luật; thể hiện tình riêng nhưng không quên vai trò, trách nhiệm của một công dân đối với xã hội. Đó mới là điểm gặp nhau giữa đạo lý, văn hóa và nếp sống tiến bộ. Một xã hội văn minh luôn đặt mỗi phong tục vào đúng giới hạn, để những giá trị riêng cùng tồn tại hài hòa trong lợi ích chung.

Để tang lễ trở thành mỹ tục trong xã hội hiện đại, mỗi gia đình, dòng họ, làng quê phải đổi mới cách nghĩ về lòng thành kính với người đã khuất, từ đó có cách ứng xử phù hợp với nếp sống văn minh, chuẩn mực văn hóa và luật pháp đã quy định.