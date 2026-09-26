Rực rỡ đêm hội 'Vũ khúc đêm trăng miền non nước'

Dự chương trình có đồng chí Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán; lãnh đạo Tỉnh đoàn và phường Thục Phán; Ban giám hiệu, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội); đại diện các trường học trên địa bàn phường cùng đông đảo thiếu nhi và nhân dân.

Các mô hình đèn lớn thu hút đông đảo người dân tại đêm hội.

Chương trình ấn tượng với màn rước đèn Trung thu với 28 mô hình đèn lớn của 32 tổ dân phố trên địa phường Thục Phán. Đoàn rước có đội cờ, trống hội, múa lân - sư - rồng dẫn đầu, tiếp đến là các mô hình đèn, gồm: cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều hình tượng quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, rồng, lân, thỏ ngọc, cá chép hóa rồng…

Đoàn rước đèn đi qua các tuyến phố Xuân Trường - Hiến Giang - Hoàng Đình Giong - phố đi bộ Kim Đồng. Sau khi trưng bày tại phố đi bộ, đoàn tiếp tục theo lộ trình qua cầu Sông Hiến, Phai Khắt - Nà Ngần, ngã tư Nà Cáp, Quốc lộ 3, Quảng trường Km5, đường Võ Nguyên Giáp và trở về phố đi bộ Kim Đồng. Những mô hình đèn được thắp sáng tạo nên không gian rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các mô hình đèn thắp sáng Phố đi bộ Kim Đồng.

Tại khu vực Phố đi bộ Kim Đồng trưng bày 42 mâm cỗ Trung thu do các trường học trên địa bàn trang trí từ các loại hoa quả quen thuộc như hồng, bưởi, kết hợp bánh nướng, bánh dẻo và các sản vật, nông sản đặc trưng của Cao Bằng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thưởng lãm.

Tổ chức chương trình văn nghệ “Giai điệu cung trăng” với các tiết mục đặc sắc do học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn biểu diễn; hoạt cảnh dân gian, nhảy flashmob và hợp xướng thiếu nhi tạo nên không khí sôi động, nhiều màu sắc cho đêm hội.

Hoạt động trình diễn thời trang tái chế với chủ đề “Cổ tích xanh trên phố đi bộ” do học sinh hóa thân thành các nhân vật quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, thỏ Ngọc, ông Địa... bằng những bộ trang phục sử dụng tối thiểu 80% vật liệu tái chế từ giấy báo cũ, bìa carton, nắp chai nhựa, lưới xốp bọc hoa quả, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sử dụng vật liệu tái chế và hạn chế rác thải nhựa trong học sinh.

Các đại biểu trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng quà và bánh Trung thu cho thiếu nhi, học sinh hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập trên địa bàn phường.

Đêm hội "Vũ khúc đêm trăng miền non nước" đem đến cho thiếu nhi và du khách một Tết Trung thu đáng nhớ, góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng văn minh, thân thiện.