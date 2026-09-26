Ấm áp đêm trăng rằm

Đưa Trung thu lên với trẻ vùng biên

Tết Trung thu ở những bản làng vùng cao luôn có một nét riêng. Không nhiều hàng quán, không có những con phố rực rỡ đèn màu, niềm vui của trẻ nhỏ thường bắt đầu từ sân trường, từ một chiếc đèn lồng, chiếc bánh trung thu hay một buổi tối được quây quần cùng bạn bè.

Những ngày này, sân Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa rộn ràng hơn thường ngày. Từ Đồng Hới, chuyến xe của Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin vượt đường lên với học sinh nơi đây, mang theo hơn 450 phần quà trung thu, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị đưa chương trình “Mang Tết Trung thu về bản” đến với học sinh vùng cao, vùng biên giới Dân Hóa. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, đèn lồng, vở và bút.

Trên sân trường, các em cùng tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi về Trung thu, xem múa lân, ảo thuật rồi cùng nhau phá cỗ. Tiếng cười vang lên giữa núi rừng, những chiếc đèn lồng được các em nâng niu trên tay. Chương trình được xây dựng với các hoạt động giao lưu, vui chơi và trao quà cho toàn thể học sinh của trường.

Em Hồ Thị Thủy Vân, học sinh lớp 6A3, chia sẻ: “Em rất vui khi được nhận bánh trung thu, đèn lồng, vở và bút. Những món quà này rất thiết thực và sẽ giúp chúng em trong học tập”.

Với Vân, điều đáng nhớ còn là buổi chiều được cùng bạn bè chơi trò chơi, xem múa lân, ảo thuật và phá cỗ. Đinh Thị Mai Hiên, học sinh lớp 6A2, bộc bạch: “Những món quà này không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp chúng em có thêm vở, bút để phục vụ việc học tập”.

Anh Nguyễn Trọng Thiên, Phó Giám đốc Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin, chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi nhớ nhất sau chuyến đi là những ánh mắt, nụ cười và tình cảm của học sinh vùng cao. Những khoảnh khắc giản dị ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại đủ sức làm cho chuyến đi trở nên thật ấm áp và đong đầy”.

Các em học sinh Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa nhận quà trung thu từ chương trình “Mang Trung thu về bản” của Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin - Ảnh Q.N

Ở Dân Hóa, Tết Trung thu của học sinh lâu nay chủ yếu là những hoạt động tập thể giản dị. Thầy Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa, cho biết: “Các món quà từ những nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm mang đến cho các em niềm vui rất ý nghĩa, các em được phá cỗ, được xem múa lân”.

Theo thầy Chương, phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em còn khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt. Vì vậy, nhà trường mong tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài để học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập, vui chơi.

Những món quà từ sự sẻ chia

Ở xã biên giới Kim Phú, một chương trình Trung thu khác cũng mang đến niềm vui cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Trung thu-Trao niềm vui cùng em” tại Trường tiểu học số 2 Kim Phú. Chương trình hướng đến việc tạo sân chơi cho học sinh và trao quà cho những em còn nhiều khó khăn; nguồn lực được huy động từ xã hội hóa. Trong số những phần quà được trao có 6 chiếc xe đạp dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Mai Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A7, là một trong những học sinh được nhận xe đạp. Ngọc cho biết: “Chiếc xe sẽ giúp em đi học thuận tiện hơn, còn bánh kẹo và những món quà khiến cho Trung thu của chúng em vui hơn. Em còn muốn mang bánh kẹo về chia cho em của mình".

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: “Để có nguồn lực tổ chức chương trình và trao quà cho trẻ em, hội đã kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay. Những phần quà trung thu rất có ý nghĩa với trẻ em còn khó khăn, nhưng về lâu dài các em cần nhiều hơn thế, từ sách vở, góc học tập, sân chơi đến điều kiện học tập và một môi trường an toàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu sách, báo cho học sinh trong chương trình Tết Trung thu - Ảnh Q.N

Cùng với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng dành nhiều phần quà cho trẻ em khu vực biên giới trong dịp Tết Trung thu năm nay. Dịp này, đơn vị trao 24 chiếc xe đạp, 136 suất học bổng, hơn 13.500 suất quà, 350 bộ áo quần, 1 tivi cùng gạo, mì tôm với tổng trị giá 1,45 tỉ đồng. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, chăm lo cho trẻ em vùng biên cũng là một cách để gần dân, sát dân và chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Thượng úy Hồ Đức Quý, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ: “Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, trẻ em vẫn còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo và điều kiện vui chơi. Việc tổ chức Trung thu, tặng quà cho trẻ em vùng biên không chỉ là trao những món quà vật chất, mà quan trọng hơn là mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Có những nơi điều kiện còn khó khăn, một chiếc bánh, một chiếc đèn nhỏ cũng khiến các em rất háo hức”.

Việc chăm lo cho trẻ em cũng được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm trong dịp Tết Trung thu năm nay. Sở Y tế tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại 10 cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ mồ côi và những em đang gặp khó khăn.

Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là những phần quà mà quan trọng hơn là sự động viên về tinh thần, để trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em khuyết tật và những em còn nhiều khó khăn cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp”.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị trao quà trung thu cho các em học sinh tại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị - Ảnh: Quang Ngọc

Tết Trung thu sẽ neo lại trong ký ức tuổi thơ của các em về một đêm trăng được vui chơi cùng bạn bè, những món quà được trao tận tay và hình ảnh những người vượt đường xa đến với mình. Với những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn, có lẽ chính những điều giản dị ấy sẽ neo lại lâu nhất.

Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: “Trung thu là dịp để gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm nhiều hơn cho trẻ em, tạo điều kiện để các em được vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh. Toàn tỉnh hiện có 454.387 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 4.943 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 25.879 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt”.