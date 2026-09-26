Đặc sắc chương trình 'Mang hội trăng trở về' tại phường Hội An

Trẻ em phường Hội An hào hứng tham gia đêm hội với chiếc đèn lồng trên tay. Ảnh: QUỐC TUẤN

Không chỉ là một đêm hội, “Mang hội trăng trở về” mang đến hành trình trải nghiệm Trung thu rực rỡ sắc màu, kết nối âm nhạc, nghệ thuật và trình diễn ánh sáng trong không gian đậm đà bản sắc phố Hội.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Trần Chí Cường trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: QUỐC TUẤN

Mở đầu chương trình là những màn lân sư rồng sôi động và các tiết mục ca múa nhạc dành cho thiếu nhi. Sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm và “Em bé chất” Xệ Xệ tiếp tục khuấy động không khí, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các em nhỏ và người dân Hội An.

Các hoạt động rước đèn, phá cỗ nối tiếp nhau, tạo nên một “bữa tiệc” của âm nhạc, ánh sáng và những trải nghiệm Trung thu thân thuộc.

Ban tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em phường Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn drone quy mô lớn kết hợp pháo hoa nghệ thuật. Bầu trời Hội An trở thành sân khấu ánh sáng khi hàng trăm drone tạo nên những hình ảnh quen thuộc của Trung thu như đèn ông sao, đèn cá chép, rước đèn tháng Tám cùng các biểu tượng đặc trưng của phố Hội, tạo sự kết nối giữa ký ức Trung thu truyền thống và bản sắc địa phương.

Sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại với các chất liệu văn hóa truyền thống mang đến một cách tiếp cận mới lạ, tạo sự thích thú cho người dân địa phương.

Tại Hội An, Tết Trung thu được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, với những tập quán, sinh hoạt cộng đồng được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đồng hành cùng không khí Tết Trung thu của địa phương, “Mang hội trăng trở về” góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của mùa trăng phố Hội.