Cuối tuần muốn đổi gió tận hưởng không gian xanh, đây là 5 điểm đến gần Hà Nội tiết kiệm chi phí không nên bỏ qua

Tam Đảo (Phú Thọ)

Tam Đảo là một trong những điểm đến quen thuộc với du khách Hà Nội cho những chuyến nghỉ ngắn ngày. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 80 km, nơi đây có thể tiếp cận bằng xe máy hoặc ô tô trong khoảng 2 giờ, tùy cung đường và tình hình giao thông.

Nhờ nằm ở độ cao lớn, Tam Đảo có khí hậu tương đối mát mẻ, đặc biệt phù hợp với những người muốn tạm rời không gian đô thị. Du khách có thể tham quan Thác Bạc, Cổng Trời, nhà thờ đá Tam Đảo, tháp truyền hình hoặc tìm đến những góc nghỉ dưỡng có tầm nhìn hướng núi.

Hệ thống khách sạn, homestay và khu nghỉ dưỡng tại đây khá đa dạng, phù hợp cả chuyến đi trong ngày lẫn nghỉ cuối tuần.

Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

Với hệ sinh thái đa dạng và diện tích rừng rộng lớn, Vườn Quốc gia Cúc Phương là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời.

Đến đây, du khách có thể đi bộ xuyên rừng, đạp xe, khám phá các tuyến tham quan hoặc tìm hiểu đời sống động vật. Không gian nhiều cây xanh, không khí yên tĩnh giúp chuyến đi trở nên thư thái hơn so với những điểm du lịch đông đúc.

Mùa bướm thường là một trong những thời điểm được du khách quan tâm khi đến Cúc Phương. Hàng nghìn, thậm chí số lượng rất lớn bướm có thể xuất hiện trên các cung đường trong rừng, tạo nên khung cảnh đặc biệt.

Suối khoáng Kim Bôi (Phú Thọ)

Kim Bôi là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn cho những chuyến nghỉ ngắn ngày nhờ loại hình du lịch tắm khoáng và nghỉ dưỡng.

Các khu tắm khoáng, nghỉ dưỡng tại đây mang đến lựa chọn phù hợp cho những người muốn dành thời gian thư giãn mà không phải di chuyển quá xa Hà Nội. Bên cạnh tắm khoáng, du khách có thể trải nghiệm ẩm thực địa phương với nhiều món đặc trưng của vùng Mường.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn hình thức nghỉ dưỡng có sử dụng dịch vụ tắm khoáng hoặc lưu trú, du khách nên tìm hiểu trước giá phòng, giá dịch vụ và các khoản phụ thu để chủ động ngân sách.

Thảo nguyên Đồng Lâm (Lạng Sơn)

Thảo nguyên Đồng Lâm ở Lạng Sơn gây ấn tượng với những thung lũng rộng, đồng cỏ và mặt hồ xen giữa núi đá. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với những người yêu thích không gian ngoài trời và muốn có một chuyến đi gần gũi thiên nhiên.

Du khách có thể trải nghiệm đạp xe, chèo thuyền, cắm trại hoặc đơn giản là đi bộ ngắm cảnh. Do một số khu vực dịch vụ còn hạn chế, việc chuẩn bị trước trang phục thoải mái, giày phù hợp và các vật dụng cá nhân cần thiết sẽ giúp chuyến đi thuận tiện hơn.

Không gian thoáng đãng, ít bị đô thị hóa cũng là điểm hấp dẫn của Đồng Lâm, đặc biệt với những người muốn dành một cuối tuần để nghỉ ngơi và tạm rời nhịp sống bận rộn.

Pù Luông (Thanh Hóa)

Cách Hà Nội vài giờ di chuyển, Pù Luông là điểm đến quen thuộc với những người yêu thích núi rừng và muốn kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa địa phương.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sở hữu rừng xanh, núi đá vôi, những thửa ruộng bậc thang và các bản làng nằm giữa thung lũng. Du khách có thể đi bộ khám phá bản làng, ngắm cảnh hoặc lựa chọn các homestay có không gian gần gũi thiên nhiên.

Tháng 9 và 10 thường là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để ngắm lúa chín. Tuy nhiên, Pù Luông vẫn có sức hút vào nhiều thời điểm khác trong năm nhờ cảnh quan thay đổi theo mùa.

Với các chuyến đi ngắn ngày, du khách nên cân đối tổng chi phí gồm phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống và vé hoặc phí dịch vụ tại điểm tham quan. Ngân sách dưới 2 triệu đồng/người có thể phù hợp với một số lịch trình tiết kiệm, nhưng chi phí thực tế sẽ thay đổi tùy thời điểm, phương tiện và loại hình lưu trú.

Thay vì cố gắng tham quan quá nhiều địa điểm trong một chuyến đi, lựa chọn một nơi có cảnh quan phù hợp với sở thích và dành đủ thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp chuyến đi nhẹ nhàng, thoải mái hơn.