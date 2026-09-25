Tết Trung thu rộn ràng trong các trường học Hà Nội

Những ngày này, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội rộn ràng tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu cho học sinh. Bên cạnh chương trình văn nghệ, phá cỗ, rước đèn, các nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tạo không gian vui chơi và giúp học sinh tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Theo ghi nhận vào ngày 25/9, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã tổ chức lễ hội Trung thu với nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi dành cho học sinh. Hơn 1.200 học sinh tiểu học đã tham gia chương trình. Ảnh: Trần Hà Ly

Ngay từ đầu lễ hội, sân trường trở nên rộn ràng với tiếng nhạc, tiếng cười. Ảnh: Trần Hà Ly

Các em học sinh háo hức hòa mình vào không khí vui hội trăng rằm, chờ đón những tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu. Ảnh: Trần Hà Ly

Những tình huống vui nhộn, gần gũi, học sinh được tương tác và giao lưu cùng đội lân sư rồng. Ảnh: Trần Hà Ly

Học sinh háo hứng khi tham gia các chương trình về Trung thu ở trường học. Ảnh: T. Hùng

Hình ảnh các học sinh Tiểu học tự tay làm đèn lồng, chuẩn bị trang phục khi đến tham gia đón Trung thu tại trường. Ảnh: T. Hùng

Trước đó, Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội) cũng tổ chức chương trình đón Tết Trung thu cho học sinh. Ngày hội diễn ra trong không khí rộn ràng với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, tiếng cười và sự háo hức của các em nhỏ. Ảnh: Hoá Nguyễn

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Lồng đèn thắp sáng ước mơ 2026”. Ảnh: Hoá Nguyễn

Những chiếc đèn lồng với nhiều hình dáng, màu sắc và ý tưởng sáng tạo được học sinh cùng gia đình dành nhiều tâm huyết thực hiện. Ảnh: Hoá Nguyễn

Nhà trường đã tổ chức trao giải, vinh danh những sản phẩm tiêu biểu. Mỗi chiếc đèn không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm những ước mơ trong trẻo, những mong muốn đẹp đẽ của tuổi thơ. Ảnh: Hoá Nguyễn

Ngày hội có nhiều hoạt động dành cho học sinh tại trường. Ảnh: Hoá Nguyễn

Khép lại chương trình, học sinh các khối lớp cùng tham gia phá cỗ Trung thu ngay tại sân trường. Các em quây quần bên những mâm cỗ, cùng chia sẻ niềm vui trong không gian thân thiện, ấm áp. Ảnh: Hoá Nguyễn

Không chỉ Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Trường Tiểu học Phú Diễn, nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội cũng tổ chức các chương trình đón Trung thu với nhiều hình thức phong phú. Tại Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Wellspring Hanoi, chương trình Trung thu “Nối mùa trăng, muôn sắc sum vầy” được tổ chức với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ảnh: N. H

Lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam, chương trình tạo cơ hội để các thành viên trong nhà trường cùng tìm hiểu và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, trò chơi dân gian đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Ảnh: N. H

Những chiếc đèn lồng, tiếng trống lân, mâm cỗ và các hoạt động trải nghiệm đã góp phần tạo nên một mùa trăng tuổi thơ nhiều màu sắc, đồng thời gắn kết học sinh, gia đình và nhà trường trong không khí đoàn viên, sẻ chia. Ảnh: N. H