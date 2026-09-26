Bữa cơm cuối tuần đừng bỏ qua món ăn này: Nguyên liệu đang vào mùa, ai ăn cũng phải thốt lên 'ngon tuyệt'

Ăn uống theo mùa - đó là lời khuyên mà những người thế hệ trước luôn khuyên nhủ chúng ta. Nguyên tắc của việc ăn uống theo mùa không phải là điều gì đó phức tạp mà đơn giản chỉ là "mùa nào thức ấy" tận dụng những loại rau củ, thực phẩm vào mùa để chế biến thành những món ăn ngon mỗi ngày. bạn nên ăn nhiều nguyên liệu theo mùa hơn. Trong số các nguyên liệu mùa thu, bạn nhất định không thể bỏ qua khoai sọ và khoai môn. Người ta nói rằng tinh bột của nó nhỏ hơn nhiều so với khoai lang và củ mài, vì vậy sau khi nấu chín, nó có kết cấu rất mềm dẻo. Nó cũng rất bổ dưỡng và có thể được dùng làm thực phẩm chính tuyệt vời. Tất nhiên, nó cũng là một nguyên liệu tốt để nấu ăn.

Hôm nay, chúng ta hãy dùng khoai sọ để nấu một món ăn kết hợp với thịt bò và dưa cải muối chua. Món ăn này có độ mềm của khoai sọ, vị ngon của thịt bò giàu protein, cùng với dưa cải muối chua giúp tăng thêm hương vị. Đây chắc chắn là một món ăn tuyệt vời khi ăn kèm với cơm. Giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi công thức chi tiết nấu món ăn này nhé.

Nguyên liệu làm món canh khoai sọ hầm dưa cải muối chua và thịt bò

5-7 củ khoai môn, 150g thịt bò tươi, một gói dưa cải muối chua, nước tương, dầu hào, lượng hành lá vừa đủ, gừng và tỏi, một chút ớt bột, muối, lượng dầu ăn và bột tiêu vừa đủ.

Cách làm món canh khoai sọ hầm dưa cải muối chua và thịt bò

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khoai sọ thành những miếng dày. Tốt nhất nên rửa lại sau khi thái để loại bỏ bụi bẩn bám trên lớp vỏ lông tơ. Chuẩn bị thêm một túi dưa cải muối chua mua ở siêu thị, rửa dưới vòi nước để loại bỏ bớt vị chua và mặn sau đó nắm bỏ bớt nước rồi thái nhỏ. Hành lá rửa sạch rồi cắt khúc, riêng phần gốc hành bạn thái nhỏ và để riêng. Gừng và tỏi loại bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Chuẩn bị thêm một ít ớt ngọt màu đỏ, thái miếng nhỏ để tạo màu sắc.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị nguyên liệu chính là thịt bò. Tốt nhất bạn nên chọn phần thịt mềm, rửa sạch, thấm khô nước rồi thái lát mỏng. Cho thịt bò vào bát, thêm chút muối, nước tương, dầu hào rồi trộn đều. Nếu bạn dùng loại thịt không được mềm cho lắm thì hãy thêm một ít bột bắp rồi cùng dầu ăn rồi trộn đều. Ướp thịt bò trong khoảng 10-15 phút.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun nóng. Sau đó cho một chút dầu ăn vào, rồi thêm khoai sọ thái khúc, chiên đến khi hơi vàng. Sau đó cho gốc hành lá, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo, cho dưa cải muối chua đã thái nhỏ vào và xào nhanh.

Bước 4: Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào, nêm thêm nước tương và dầu hào, muối, bột tiêu và tinh chất cốt gà. Sau đó đậy nắp và ninh nhỏ lửa cho đến khi khoai môn mềm, khoảng hơn 10 phút. Sau khi hết thời gian, mở nắp nồi, giữ cho nước dùng trong nồi luôn đủ. Tiếp đó, gắp từng lát thịt bò thả vào nồi. Vặn lửa lớn và nấu thêm khoảng 2 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để thịt chín đều. Cuối cùng, rắc thêm hành lá thái nhỏ và ớt bột, ớt ngọt đỏ lên trên trước khi dọn ra.

Thành phẩm món canh khoai sọ hầm dưa cải muối chua và thịt bò

Đây là một món canh thơm ngon và hấp dẫn. Thịt bò mềm và giòn, khoai sọ mềm và bở, thêm dưa cải muối chua, tạo nên một món ăn hoàn hảo để ăn kèm với cơm. Món ăn này ngon, dễ làm và bổ dưỡng - chắc chắn sẽ khiến ai thử cũng phải thốt lên "ngon quá"! Bạn hãy nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé!

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món canh khoai sọ hầm dưa cải muối chua và thịt bò!