Hành trình đưa liệt sĩ lái xe tăng hi sinh ngày 30.4.1975 về quê hương sau hơn nửa thế kỷ

Hi sinh ngay trước ngưỡng cửa toàn thắng của dân tộc vào ngày 30.4.1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung sĩ Vi Ngọc Vinh đã gửi lại tuổi xuân nơi đất mẹ Nam Bộ suốt hơn nửa thế kỷ.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, ngành Đường sắt và gia đình, hài cốt người chiến sĩ lái xe tăng năm xưa được người thân đưa trên tàu SE4 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội, bắt đầu đoạn đường cuối cùng về an nghỉ tại quê nhà Phú Thọ.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức đón tại ga Hà Nội và hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ

Sự trở về thiêng liêng này là hành trình đầy xúc động, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay 26.9.2026, chuyến tàu SE4 đến ga Hà Nội, hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được người thân di chuyển từ TP.HCM ra Bắc.

Ngay tại ga, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trang trọng tổ chức đón và hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ.

Sau hơn nửa thế kỷ hi sinh vì Tổ quốc, người con ưu tú của quê hương Phú Thọ đã được trở về lòng đất mẹ trong sự xúc động và tự hào của người thân, đồng đội.

Đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh lên ô tô, di chuyển từ ga Hà Nội về Phú Thọ

Trước đó, ngày 24.9.2026, lễ cất bốc, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh đã được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam; Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh, Sở Nội vụ TP.HCM, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn cùng đông đảo cựu chiến binh và thân nhân gia đình.

Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh sinh năm 1952, quê quán tại Phương Lĩnh, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nay thuộc xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ. Nhập ngũ tháng 8.1970, ông là Trung sĩ, lái xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273 (Lữ đoàn 273), Quân đoàn 3.

Vào đúng ngày lịch sử 30.4.1975, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, người chiến sĩ lái xe tăng ấy đã anh dũng hi sinh trước thời khắc toàn thắng của dân tộc.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam động viên, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Vi Ngọc Vinh tại ga Hà Nội

Phần mộ của ông suốt hơn 50 năm qua được gìn giữ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, mang số mộ 397, hàng 12, C05, Lô D.

Theo nguyện vọng tha thiết của thân nhân và dòng họ, gia đình đã tổ chức đón hài cốt ông trở về quê nhà.

Sau nghi lễ cất bốc, hài cốt được vận chuyển bằng đường sắt theo hành trình ga Sài Gòn - ga Hà Nội trước khi về Phú Thọ.

Có mặt tại Ga Hà Nội sáng nay 26.9, Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ khi bắt đầu chiến dịch 500 ngày đêm, Hội và các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp gia đình.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đón liệt sĩ Vi Ngọc Vinh tại ga Hà Nội

Theo Trung tướng Trần Tấn Hùng, liệt sĩ Vi Ngọc Vinh là trường hợp rất đặc biệt khi hi sinh ngay trước ngày toàn thắng 30.4.1975. Việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tri ân sự hi sinh cao cả của người chiến sĩ Quân đoàn 3.

Trung tướng Trần Tấn Hùng cho biết, Văn phòng phía Nam của Hội đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục đính chính thông tin bia mộ, các thủ tục pháp lý, tổ chức lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt ra ga Sài Gòn. Hội phối hợp cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí hài cốt và hai người thân đi cùng.

Khi tàu đến Hà Nội, Hội cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên tiếp tục đưa hài cốt về tỉnh Phú Thọ.

Trung tướng Trần Tấn Hùng thông tin thêm, hiện nay Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có 14 hội tại các tỉnh, thành phố, tập trung thu thập thông tin liệt sĩ, đính chính bia mộ, hỗ trợ di chuyển hài cốt và giúp đỡ các gia đình khó khăn thông qua tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tính đến nay, Hội đã giúp đỡ xây dựng được gần 1.700 nhà tình nghĩa và hỗ trợ xác minh, trả lại tên cho gần 1.000 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, xét nghiệm và giám định ADN.

Hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được hỗ trợ đưa về quê nhà Phú Thọ

Với tổng số gần 10.000 hội viên trên cả nước, gồm gần 7.000 hội viên chính thức được cấp thẻ và hơn 3.000 hội viên liên kết từ các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, toàn Hội luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hành trình đưa liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về quê hương ghi nhận sự đồng hành ý nghĩa của ngành đường sắt.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, tính từ ngày 1.1.2026 đến ngày 25.9.2026, đơn vị đã miễn vé cho 66 thân nhân liệt sĩ và vận chuyển 33 hài cốt liệt sĩ trên các chuyến tàu.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của gia đình mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mỗi người con hi sinh được trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ mong, góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hành trình của liệt sĩ Vi Ngọc Vinh là việc làm cụ thể để hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.