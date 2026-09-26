Rực rỡ xe hoa, sôi động các hoạt động tại Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

BGK chấm điểm cho phần thi trang trí, diễu hành xe hoa trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026

Sáng 25.9 (nhằm ngày 15.8 âm lịch), UBND xã Cần Giờ tổ chức Hội thi trang trí, diễu hành xe hoa trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026.

Những chiếc xe được các đội đầu tư trang trí với nhiều hình thức, màu sắc, thể hiện nét đặc trưng của vùng đất biển Cần Giờ và không khí lễ hội truyền thống.

Hoạt động không chỉ tạo không gian trực quan sinh động cho lễ hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Cần Giờ đến với người dân, du khách. Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan.

Xe hoa diễu hành qua nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Cần Giờ

Sau hội thi, các xe hoa diễu hành qua nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Cần Giờ, tiếp tục tham gia Đêm hội trăng rằm vào tối cùng ngày và dự kiến đồng hành trong đoàn đưa rước Nghinh vào sáng 16.8 âm lịch.

Cũng trong sáng 25.9, BTC Lễ hội đã khai mạc Giải quần vợt xã Cần Giờ, chào mừng Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026.

Giải quần vợt xã Cần Giờ chào mừng Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026

Sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của người dân và khách tham quan.

Tối 25.9, tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh, sau chương trình nghệ thuật, người dân và du khách đã được thưởng thức màn pháo hoa hỏa thuật cùng hoạt động thuyền hoa đăng trên biển.

Theo Ban tổ chức, màn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 10 phút với 60 thùng hỏa thuật, tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội trong đêm Trung thu.

Người dân thưởng thức pháo hoa

Những màn pháo hoa rực sáng trên nền trời Cần Giờ cùng ánh sáng của những chiếc thuyền hoa đăng trên biển tạo nên không gian giàu màu sắc, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật đã làm nên sắc màu riêng cho Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đưa những nét đẹp văn hóa của vùng đất biển Cần Giờ đến gần hơn với công chúng và du khách.