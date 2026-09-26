'Đêm hội Trăng rằm 2026' rộn ràng bên hồ Hoàn Kiếm

Tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, trong hai tuần qua, không khí mùa Trăng đã lan tỏa tại nhiều không gian trên địa bàn. Chuỗi hoạt động mở màn tại chợ Đồng Xuân, nơi những giá trị truyền thống được làm mới qua nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ trình chiếu mapping trên mái vòm chợ.

“Chúng ta đã thấy Hàng Mã rực rỡ sắc màu của phố chợ Trung thu, những chiếc đèn, món đồ chơi dân gian và nhiều nét văn hóa quen thuộc hiện diện giữa nhịp sống phố phường.

Niềm vui mùa Trăng cũng đến với 28 tổ dân phố và các trường học, để ngày hội của trẻ em gần hơn với từng gia đình, từng em nhỏ”, bà Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.

"Đêm hội Trăng rằm 2026" diễn ra tối 25.9

Tại các không gian di sản trong khu phố cổ, thiếu nhi và du khách có dịp gặp gỡ nghệ nhân, tự tay làm đồ chơi, làm bánh Trung thu, tìm hiểu đầu sư tử truyền thống và những phong tục đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, mỗi không gian có một cách tổ chức, mỗi hoạt động mang một sắc màu riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: để trẻ em không chỉ ngắm nhìn mà thực sự được chạm vào, vui cùng, hiểu về Tết Trung thu và lưu giữ những trải nghiệm đẹp trong ký ức tuổi thơ.

"Đêm hội Trăng rằm 2026" được mở màn với chương trình biểu diễn trống hội, múa Lân - Sư - Rồng đặc sắc chào mừng. Đoàn rước đèn Trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ, các tuyến phố cổ.

Tại đêm hội, phường Hoàn Kiếm tặng 1.500 suất quà cho trẻ em tham dự; tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các em thiếu nhi và du khách cùng hòa mình vào không khí ấm áp của mâm cỗ Trung thu truyền thống giữa không gian phố cổ.

Bên cạnh “Đêm hội Trăng rằm 2026”, từ ngày 28.8 đến hết 30.9, không gian văn hóa phố cổ Hoàn Kiếm trở nên rộn ràng với chuỗi hoạt động trải nghiệm, tương tác tại nhiều di tích trọng điểm, trong khuôn khổ chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026”.