Nỗi sợ của Trấn Thành

Mới đây, Trấn Thành đăng tải loạt ảnh du lịch Ai Cập cùng Hari Won trên trang cá nhân. Đáng chú ý, hình ảnh cả hai ngồi trên lưng lạc đà nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đi kèm những bức hình, nam nghệ sĩ hài hước viết: “Hình đang đẹp nha, không ai được nói xấu Hai nha! Không có cái kiểu mà tội con lạc đà quá hay nguyên cái xe tải trên lưng con lạc đà kìa, cấm tuyệt đối! Tưởng tượng nhiều vô, top 100 và vợ đẹp của anh ấy trên lạc đà yêu. Hãy nghĩ như vậy nha”.

Cách Trấn Thành tự trêu mình khiến bài đăng nhận được nhiều bình luận thích thú. Bên dưới phần bình luận, một số khán giả nhắc đến nỗi sợ độ cao của nam nghệ sĩ. Một người viết: “Hai sợ độ cao mà dám ngồi trên lưng lạc đà là quá nể Hai rồi”. Tuy nhiên, đây là thông tin được khán giả đề cập trong phần bình luận, chưa phải chia sẻ xác nhận trực tiếp từ Trấn Thành trong bài đăng.

Trấn Thành đăng tải loạt ảnh du lịch Ai Cập cùng Hari Won.

Không chỉ chú ý đến hình ảnh du lịch, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của Trấn Thành dành cho Hari Won. Một tài khoản bình luận: “Mỗi nhà nên có một Hai. Ước gì sau hai công chúa nhà tôi cũng lấy được ai đó như Hai thì bà mẹ này sung sướng biết mấy”. Những lời nhận xét này cho thấy sức hút của cặp đôi không chỉ đến từ hoạt động nghệ thuật mà còn từ những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chuyến đi Ai Cập diễn ra sau khi Trấn Thành hoàn thành lịch trình ghi hình cho ba dự án lớn trong năm. Với cường độ làm việc cao, việc dành thời gian nghỉ ngơi cùng Hari Won trở thành dịp để cả hai tận hưởng cuộc sống riêng. Sau gần 10 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong các chuyến đi, sự kiện và hoạt động thường ngày.

Trong khi Hari Won duy trì công việc ca hát, dẫn chương trình và tham gia các hoạt động giải trí, Trấn Thành ngày càng tập trung vào lĩnh vực điện ảnh. Từ một nghệ sĩ được biết đến rộng rãi với vai trò MC và diễn viên hài, anh từng bước khẳng định vị trí đạo diễn qua loạt phim đạt doanh thu cao tại phòng vé Việt Nam.

Trấn Thành và Hari Won.

Năm 2021, Trấn Thành ra mắt Bố Già, bộ phim đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng. Hai năm sau, Nhà Bà Nữ thu về khoảng 475 tỷ đồng. Đến năm 2024, Mai tiếp tục tạo dấu ấn với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số các phim do anh đạo diễn tính đến thời điểm đó.

Năm 2025, Bộ Tứ Báo Thủ đạt khoảng 332 tỷ đồng. Sang năm 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài chuỗi thành tích phòng vé của Trấn Thành, với doanh thu tham khảo khoảng 450 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Trấn Thành còn tham gia dự án điện ảnh Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan trong năm 2026. Anh cũng hoàn tất ghi hình EM, tác phẩm dự kiến ra rạp vào dịp Tết Đinh Mùi 2027. Lịch trình liên tục với các dự án phim ảnh cho thấy nam nghệ sĩ vẫn dành nhiều tâm sức cho con đường điện ảnh.

Giữa guồng quay công việc, chuyến đi Ai Cập cùng Hari Won mang đến một lát cắt khác trong cuộc sống của Trấn Thành. Hình ảnh nam nghệ sĩ hài hước tự trêu mình trên lưng lạc đà, cùng những lời bình luận về nỗi sợ độ cao, khiến khán giả có thêm chủ đề bàn luận. Đồng thời, cách cả hai dành thời gian bên nhau sau những lịch trình bận rộn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.