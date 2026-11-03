Bùng nổ với đường đua sáng tạo đầy kịch tính tại Bán kết HyperCreative 2026

Cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung - HyperCreative do Câu lạc bộ Kỹ năng Truyền thông (C.S.C), trực thuộc Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên ý tưởng và tổ chức. Trở lại mùa giải mới với chủ đề “Truy Nguyên”, HyperCreative 2026 tạo sân chơi để người trẻ khám phá khả năng sáng tạo và thể hiện cá tính qua các sản phẩm nội dung trên TikTok.

Tại Gala Bán kết, 12 đội thi lần lượt trải qua vòng Đấu bảng, vòng Ẩn và vòng thi phụ để tìm ra 6 vị trí vào Chung kết. Ở vòng Đấu bảng, các đội trình bày quá trình xây dựng kênh TikTok trong 30 ngày và giới thiệu video gắn với chủ đề cuộc thi, đồng thời trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo. Kết thúc vòng đấu, 3 đội thi Bún Riêu Cua, đội sao đỏ và GLOW PUP của Mentor Tô Minh Chí đã dẫn đầu các bảng đấu, giành quyền vào thẳng Chung kết.

Ba đội thi dưới sự đồng hành của Mentor Tô Minh Chí đều giành vị trí dẫn đầu bảng đấu và tiến thẳng vào Chung kết HyperCreative 2026.

Ba đội thi còn lại được xác định qua vòng Ẩn và vòng thi phụ. Theo luật cược điểm, đội wecreATE dưới sự dẫn dắt của Mentor Nguyễn Đình An đã giành quyền đi tiếp nhờ tổng điểm của Ban Giám khảo và điểm thưởng từ nhà tài trợ. Trong khi đó, đội Insight Lab thuộc cặp Mentor Đinh Mạnh - Quỳnh Anh và đội TRIXX thuộc Mentor Hiếu Phạm được lựa chọn sau vòng thi phụ, nơi các đội trình chiếu video thực hiện thử thách từ nhà tài trợ và tham gia phần hỏi đáp với Ban Giám khảo.

Ba cái tên cuối cùng được xác định, hoàn thiện đội hình Top 6 bước vào chặng thi cuối cùng của HyperCreative 2026.

Xuất hiện tại đêm Bán kết, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hà, Phó Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh HyperCreative là sân chơi giúp người trẻ khám phá năng lực sáng tạo, thử nghiệm những hướng tiếp cận mới và đưa ý tưởng vào thực tiễn sản xuất nội dung số. Thầy kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi giữa sinh viên với những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, góp phần nuôi dưỡng những thế hệ sáng tạo nội dung trẻ.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Hà đánh giá cao tinh thần sáng tạo và năng lực phát triển ý tưởng của sinh viên trong sản xuất nội dung số.

Vòng Bán kết HyperCreative 2026 thu hút đông đảo khán giả trẻ đến theo dõi và cổ vũ các đội thi. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò vang lên sau mỗi phần thể hiện đã tiếp thêm động lực, giúp các thí sinh tự tin thể hiện ý tưởng và bản lĩnh trên sân khấu. Bạn Dương Đình Duy, khán giả tham dự Bán kết, chia sẻ: “Mình theo dõi HyperCreative từ vòng Chọn đội rồi nên rất mong đến hôm nay để xem trực tiếp. Đến nơi mới thấy không khí sôi động thật sự, mọi người cổ vũ nhiệt tình nên mình cũng bị cuốn theo luôn”.

Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho Gala Bán kết. (Ảnh: BTC)

Khép lại Bán kết với những màn tranh tài sôi nổi cùng nhiều góc nhìn sáng tạo được thể hiện qua các phần thi, chặng Chung kết vào ngày 29/11 hứa hẹn sẽ mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn, nơi Top 6 tiếp tục phát huy tư duy sáng tạo, hoàn thiện ý tưởng và khẳng định dấu ấn riêng trên đường đua sáng tạo.