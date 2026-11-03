Áo cardigan trở lại mùa thu, phối đúng kiểu để hóa nàng thơ xinh đẹp

Cardigan dệt kim xốp mỏng nhẹ

Không còn giới hạn trong những mẫu áo len cài cúc quen thuộc, cardigan mùa thu năm nay gây chú ý với chất liệu dệt kim xốp nhẹ, phom dáng linh hoạt và bảng màu đa dạng. Những thiết kế mỏng, thoáng khí phù hợp với thời tiết se lạnh, vừa tạo lớp che chắn nhẹ nhàng vừa giúp người mặc thoải mái khi di chuyển.

Một trong những cách phối đồ dễ tạo thiện cảm là kết hợp áo cardigan xanh bơ với đầm xòe hoa nhí. Sắc xanh dịu mắt hòa cùng họa tiết nhỏ nhắn tạo nên tổng thể tươi trẻ, lãng mạn. Chất liệu dệt kim mềm mại giúp trang phục có thêm độ ấm mà không làm mất đi nét bay bổng của chiếc váy.

Với những cô nàng yêu thích vẻ thanh lịch, cardigan trắng kem là lựa chọn dễ ứng dụng. Gam màu trung tính này có thể đi cùng đầm hai dây trắng ngà in họa tiết hoa lá, tạo sự đồng điệu về màu sắc mà vẫn tránh cảm giác đơn điệu. Phần tay dài cũng giúp che phủ bắp tay, trong khi chất vải mỏng nhẹ hạn chế cảm giác bí bách khi mặc nhiều lớp.

Cardigan dệt kim xốp nhẹ, thoáng khí phù hợp với thời tiết se lạnh

Cardigan dáng lửng trẻ trung

Cardigan dáng lửng tiếp tục là gợi ý đáng cân nhắc cho tủ đồ thu đông. Khi kết hợp cùng chân váy hoặc quần jeans cạp cao, phom áo ngắn giúp tạo cảm giác phần thân trên gọn gàng, đồng thời làm nổi bật đường eo. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn tôn dáng mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Nếu yêu thích phong cách hoài cổ, nàng có thể chọn cardigan cổ chữ V, thiết kế gài cúc hoặc đục lỗ họa tiết. Những mẫu áo này có thể mặc trực tiếp như áo chính hoặc khoác ngoài váy hoa, chân váy xòe. Một chiếc cardigan mỏng có phần thắt nơ cũng đem lại nét mềm mại, gợi cảm giác lãng mạn mà không quá cầu kỳ.

Trong khi đó, cardigan croptop phù hợp với những ai muốn tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Khi phối cùng chân váy cạp cao, người mặc có thể tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối. Với quần jeans, chiếc áo mang đến sự giao thoa giữa nét nữ tính và phong cách thường ngày, thích hợp cho những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè.

Cardigan dáng lửng tạo cảm giác phần thân trên gọn gàng, đồng thời làm nổi bật đường eo

Chọn chất liệu và màu sắc để mặc đẹp hơn

Sức hút của áo cardigan còn nằm ở khả năng biến hóa nhờ chất liệu. Len gân tạo cảm giác rõ nét, có cấu trúc; vải ren hoặc kiểu dệt móc hoa đem đến vẻ cổ điển, điệu đà; trong khi những mẫu dệt kim mỏng hay dệt từ sợi nhỏ lại phù hợp với thời tiết chỉ se lạnh. Các thiết kế có độ xuyên thấu nhẹ cũng tạo hiệu ứng mềm mại khi phối cùng váy liền hoặc áo hai dây.

Về màu sắc, những gam trung tính như trắng kem, be hay màu kem sáng dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Nếu muốn diện mạo tươi mới hơn, xanh bơ và các tông pastel nhẹ nhàng là gợi ý đáng thử. Khi chọn áo có họa tiết hoặc chi tiết trang trí nổi bật, người mặc nên ưu tiên váy, quần đi kèm có màu sắc hài hòa để tổng thể không bị rối mắt.

Áo cardigan có độ xuyên thấu nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại khi phối cùng váy liền hoặc áo hai dây

Một mẹo nhỏ là cân nhắc tỷ lệ giữa áo và trang phục bên dưới. Cardigan lửng thường dễ kết hợp với chân váy cạp cao hoặc quần jeans dáng rộng; áo dáng vừa chạm eo có thể phối cùng váy xòe để giữ vẻ cân đối. Với cardigan đục lỗ hoặc có chi tiết thắt nơ, nên tiết chế phụ kiện để điểm nhấn của bộ đồ được thể hiện rõ hơn.

Không cần đến những món đồ quá cầu kỳ, một chiếc cardigan phù hợp đã có thể làm mới cả tủ đồ mùa thu. Từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc, chỉ cần lựa chọn hài hòa với trang phục sẵn có, nàng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa vẻ dịu dàng, cổ điển và trẻ trung trong những ngày se lạnh.