33 năm bên nhau, cặp đôi bán hàng ở chợ đêm bất ngờ được tổ chức đám cưới

Tối 31/10, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại khu chợ đêm gần Đại học Công Thương Trùng Khánh (Trung Quốc). Chú rể là ông Chu Quốc Toàn, một người bán đồ nướng chỉ còn một cánh tay. Cô dâu là bà Du Trị Bích, người phụ nữ đã đồng hành cùng ông suốt 33 năm qua, trang QQ đưa tin.

Khi còn trẻ, ông Chu Quốc Toàn không may gặp tai nạn và mất đi một bàn tay. Biến cố ấy khiến cuộc sống của ông gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bà Du Trị Bích vẫn lựa chọn ở lại, cùng chồng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Suốt 33 năm, người phụ nữ ấy chưa từng rời bỏ chồng. Khi nhắc đến khiếm khuyết của ông, bà từng nói một câu khiến nhiều người xúc động: “Anh mất đi một bàn tay, nhưng em vẫn còn cả hai bàn tay”.

Hôn lễ đặc biệt của cặp đôi được mọi người chúc phúc, tham dự đông đảo. Ảnh: QQ

Với ông Chu, sự đồng hành của vợ là điều quý giá nhất. Trong ngày đặc biệt, khi trao nhẫn cho người bạn đời, ông nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi không có đôi tay lành lặn để đeo nhẫn cho em. Tôi xin dùng trái tim chân thành này để đeo nhẫn cho em. Cảm ơn vợ vì đã luôn đồng hành bên tôi”.

Đám cưới diễn ra ngay tại nơi ông bà mưu sinh mỗi ngày, không có không gian xa hoa hay những nghi thức cầu kỳ. Thế nhưng, buổi lễ lại ngập tràn tình cảm khi rất đông sinh viên và những người bán hàng xung quanh cùng đến chung vui.

Một nữ sinh có tên Thang Viên (đã thay đổi tên) chia sẻ, cô biết người chủ quán từ khi còn học cấp ba. Mỗi tuần trên đường về nhà, cô đều ghé mua một phần bánh khoai nướng để ủng hộ ông. Vì vậy, khi biết tin ông tổ chức đám cưới, cô rất xúc động và muốn có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này.

Nhiều sinh viên và tiểu thương đã cùng giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, bật đèn flash để chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Đặc biệt, khi hôn lễ bắt đầu, một cơn mưa nhỏ bất chợt rơi xuống, càng khiến không gian buổi lễ thêm phần lãng mạn.

Người đứng ra lên ý tưởng và chuẩn bị đám cưới cho hai vợ chồng là ca sĩ Ngô Khắc Quần. Sau khi biết câu chuyện của ông Chu và bà Du, nam ca sĩ cùng ê-kíp đã tổ chức hôn lễ để giúp họ thực hiện mong ước còn dang dở. Dù không thể trực tiếp đến dự, anh vẫn gửi một video chúc phúc đến hai người.

Một tiểu thương bán hàng bên cạnh kể rằng, trong cuộc trò chuyện trước ngày cưới, ông Chu từng nói: “Tuy tôi là người khuyết tật, chỉ có một bàn tay, nhưng chính những người từng giúp đỡ tôi đã tạo nên bàn tay còn lại của tôi”.

Có lẽ, sau 33 năm, điều ông Chu nhận được không chỉ là một đám cưới mà còn là sự yêu thương, sẻ chia từ người phụ nữ đã cùng ông đi qua những tháng ngày khó khăn.