4 công thức áo len và quần ống rộng giúp nàng mặc đẹp từ công sở đến dạo phố

Áo len và quần ống rộng đều dễ mặc, nhưng nếu kết hợp thiếu cân đối, trang phục có thể khiến phần thân trên trông nặng nề và đôi chân kém thanh thoát. Bí quyết nằm ở việc tạo điểm nhấn tại vòng eo, chọn phom dáng phù hợp và kiểm soát độ rộng của trang phục.

Sơ vin vạt trước với quần ống rộng cạp cao

Đây là cách phối đồ đơn giản để tạo hiệu ứng chân dài hơn. Khi sơ vin nhẹ phần vạt trước của áo len, đường cạp quần được làm nổi bật, giúp tỷ lệ giữa thân trên và thân dưới trông cân đối hơn.

Bạn nên chọn áo len có chất liệu mềm, độ dài vừa phải để dễ sơ vin mà không tạo cảm giác cộm ở bụng. Với áo len dày, chỉ cần đưa một phần nhỏ vạt trước vào trong quần, tránh nhét toàn bộ áo khiến vòng eo trông nặng nề.

Áo len màu kem phối quần đen, áo nâu đi cùng quần be hoặc bộ trang phục cùng tông đều dễ ứng dụng. Một đôi giày mũi nhọn giúp tổng thể thanh thoát, trong khi loafer phù hợp với phong cách trẻ trung, chỉn chu.

Áo len cổ khóa kéo phối quần jeans ống rộng

Áo len cổ khóa kéo half-zip mang đến vẻ năng động, hiện đại và là lựa chọn phù hợp cho những ngày trời lạnh. Phần khóa kéo cho phép điều chỉnh độ mở của cổ áo, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt và vùng cổ.

Để tránh cảm giác luộm thuộm, bạn nên ưu tiên áo có độ rộng vừa phải, phần vai gọn và chiều dài không quá dài. Quần jeans ống rộng cạp cao, có phom đứng sẽ giúp cân bằng vẻ khỏe khoắn của áo len.

Về màu sắc, áo trắng ngà, ghi xám hoặc nâu nhạt đều dễ kết hợp với quần jeans xanh. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo đỏ rượu vang hoặc xanh rêu cùng quần đen.

Sneaker trắng phù hợp với những buổi dạo phố, còn loafer giúp trang phục trông trưởng thành hơn. Nếu có chiều cao khiêm tốn, bạn nên tránh phối áo quá rộng với quần có ống quá lớn, bởi tổng thể dễ bị trang phục lấn át.

Áo len oversized phối quần âu suông thanh lịch

Nếu yêu thích phong cách thoải mái nhưng vẫn chỉn chu, bạn có thể kết hợp áo len oversized với quần âu ống suông. Chất liệu mềm mại của áo len tạo sự phóng khoáng, trong khi đường cắt may của quần âu giúp trang phục giữ được vẻ thanh lịch.

Điểm quan trọng là chọn áo có độ rộng vừa phải, không quá dài và không tạo cảm giác nặng nề ở vai. Quần âu cạp cao, có đường ly dọc thân và độ rủ tự nhiên sẽ giúp đôi chân trông thanh thoát hơn.

Với áo len dài qua hông, bạn có thể sơ vin một phần vạt trước hoặc chọn thiết kế xẻ nhẹ hai bên để trang phục gọn gàng hơn. Những cách phối như áo kem với quần nâu, áo xám với quần đen hoặc áo nâu chocolate cùng quần be đều phù hợp khi đi làm lẫn dạo phố.

Hoàn thiện bộ trang phục bằng ankle boots hoặc giày mũi nhọn sẽ tạo cảm giác chỉn chu mà không quá cầu kỳ.

Phối áo len và quần ống rộng cùng tông màu

Bên cạnh kiểu dáng, màu sắc cũng góp phần tạo nên tổng thể hài hòa. Khi áo len và quần ống rộng có màu sắc đồng điệu, trang phục trông liền mạch hơn, hạn chế cảm giác cơ thể bị chia thành nhiều phần.

Bạn có thể kết hợp áo len kem với quần be, áo ghi sáng cùng quần ghi đậm hoặc áo nâu nhạt với quần nâu chocolate. Không nhất thiết phải chọn hai món đồ giống hệt màu nhau; sự chênh lệch về sắc độ giúp bộ trang phục có chiều sâu mà vẫn tinh tế.

Nếu muốn nổi bật hơn, hãy chọn áo len đỏ rượu vang hoặc xanh rêu, phối cùng quần đen, ghi hay be để tạo điểm nhấn vừa đủ.

Với người có chiều cao khiêm tốn, quần cạp cao, ống suông vừa phải và độ dài phù hợp với giày là những yếu tố đáng lưu ý. Nếu muốn trang phục trông gọn gàng hơn ở vùng bụng, áo len chất liệu mềm, ít dày sẽ dễ phối hơn những thiết kế quá phồng.

Một chiếc thắt lưng bản nhỏ, túi xách có kích thước vừa phải hoặc đôi boots phù hợp sẽ giúp tổng thể hoàn thiện mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo len và quần ống rộng có thể tạo nên nhiều phong cách khác nhau, từ năng động đến thanh lịch. Thay vì chỉ chạy theo xu hướng, hãy ưu tiên phom dáng phù hợp với cơ thể, chú ý tỷ lệ trang phục và chọn cách phối khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin.