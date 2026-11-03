Jo In Sung tham gia hội chợ từ thiện hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm gặp

Theo thông tin được công bố, nam diễn viên Jo In Sung sẽ tham dự Hội chợ Manna (Manna Bazaar), sự kiện từ thiện diễn ra ngày 7/11 tại quán cà phê Moritia, khu Seongsu-dong, Seoul.

Đây là hoạt động thường niên nhằm quyên góp kinh phí hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp.

Toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ sẽ được sử dụng trực tiếp để trang trải chi phí y tế cho các bệnh nhi. Bước sang năm tổ chức thứ bảy, Manna Bazaar tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Jo In Sung.

Nam diễn viên đã đồng hành cùng chương trình kể từ lần đầu tiên sự kiện được tổ chức vào năm 2020, góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh Jo In Sung, hội chợ từ thiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lee Seung Chul, Rain, MC Kim Ki Bang cùng các diễn viên Yoon Sang Jung, Song Ji Woo, Kim Min Seok, Park Hyo Joon, Shim Hee Seop, Kim Tae Jung, Oh Ye Joo và Lee Ha Eun.

Ảnh: Allkpop

Tại Manna Bazaar, người tham dự có thể tìm mua những món đồ cá nhân do các nghệ sĩ quyên tặng cùng nhiều sản phẩm được các đơn vị tài trợ.

Toàn bộ hoạt động mua bán đều hướng đến mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi. Thông tin chi tiết về sự kiện được cập nhật trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của Manna.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Jo In Sung còn có một năm 2026 bận rộn với ba dự án điện ảnh đáng chú ý gồm Humint, HOPE và Possible Love. Những tác phẩm này mang đến cho nam diễn viên cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật và màu sắc diễn xuất khác nhau.

Trong Possible Love, Jo In Sung hợp tác với đạo diễn Lee Chang Dong và các diễn viên Jeon Do Yeon, Sul Kyung Gu, Cho Yeo Jeong. Anh đảm nhận vai Sang Woo, một nhà làm phim tài liệu có cuộc sống đan xen với câu chuyện của một cặp vợ chồng khác. Bộ phim dự kiến ra mắt ngày 6/11/2026.

Jo In Sung. Ảnh: allkpop

Trước đó, nam diễn viên góp mặt trong Humint, tác phẩm hành động do đạo diễn Ryoo Seung Wan thực hiện.

Trong phim, anh vào vai Trưởng Jo, một đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), tham gia điều tra mạng lưới tội phạm quốc tế tại Vladivostok (Nga). Phim còn có sự tham gia của Park Jeong Min, Park Hae Joon và Shin Se Kyung. Sau khi ra rạp vào tháng 2/2026, tác phẩm được phát hành toàn cầu trên Netflix từ ngày 31/3.

Một dự án đáng chú ý khác là HOPE, bộ phim khoa học viễn tưởng pha yếu tố giật gân do đạo diễn Na Hong Jin chỉ đạo. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc và quốc tế, gồm Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Alicia Vikander và Michael Fassbender.

Với những màn thể hiện trong các dự án điện ảnh năm nay, Jo In Sung nhận được hai đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47. Anh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với HOPE. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/11/2026.