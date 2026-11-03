Tác giả: Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Người tự nhận mình là Satoshi

Trái người với hàng chục người kiên quyết phủ nhận là cha đẻ Bitcoin, doanh nhân đến từ Australia, Craig Wright cố chứng minh mình đứng sau cái tên Satoshi Nakamoto.

Craig Wright đến Tòa nhà Rolls của Tòa án Tối cao ở London (Anh), ngày 9/2/2024. Ảnh: Reuters.

Khi Wright bước vào phòng họp của khách sạn, Gavin bị ấn tượng bởi vẻ ngoài chỉn chu của ông ta. Wright ưa chuộng những bộ vest và đồng hồ đắt tiền. Tóc được tạo kiểu cẩn thận.

"Ông ấy có vẻ là một người có tiền, không phải thuộc tầng lớp tầm thường", Gavin kể lại sau này. Khi được hỏi về lý do biến mất vào năm 2010, ông ta trả lời là vì đang trong quá trình ly hôn. Ông ta cũng đưa ra những lý giải hợp lý về các quyết định thiết kế khi sáng tạo Bitcoin.

Wright nói với Gavin điều tương tự mà tạp chí Gizmodo đã đưa tin: Satoshi Nakamoto không chỉ có mình ông ấy. Nhóm sáng lập còn có Dave Kleiman và một người thứ ba giấu tên đã giúp đỡ phần mật mã học. Khi Wright nói về Kleiman, ông ấy dường như chực khóc.

Sau đó, Wright mở máy tính xách tay và cho Gavin xem nhiều địa chỉ Bitcoin mà ông ta nói là của mình. Gavin hỏi Wright về quỹ tín thác được cho là đặt ở Seychelles và điều gì đã xảy ra với tất cả số Bitcoin mà ông đã đào. Wright nói về cuộc chiến sinh tồn của các công ty và về siêu máy tính của mình. Vì đang trong tình trạng thiếu ngủ, Gavin cảm thấy khó theo kịp những gì Wright nói.

Cuối buổi chiều hôm đó, Wright đã ký một thông điệp mà Gavin đề xuất, sử dụng phần mềm trên máy tính xách tay của mình - "Con số yêu thích của Gavin là 11" - kèm theo là "CSW", sử dụng một khóa riêng tư từ một khối do Nakamoto đào.

"Vào lúc đó", theo một lời kể sau này, "một số người trong phòng cảm thấy ngôn ngữ cơ thể của Andresen đã thay đổi; anh ta có vẻ choáng ngợp trước tình huống đó".

Và rồi, từ túi của mình, Gavin lôi ra chiếc máy tính xách tay cá nhân và một ổ USB mới, còn nguyên tem nhà sản xuất, bắt đầu mở ra. Wright đã thuyết phục được ông, Gavin nói, nhưng ông muốn có thể khẳng định với người khác thông qua việc tự xác minh lại trên thiết bị của mình.

Gavin đã thông báo trước cho Wright rằng mình sẽ mang những thứ này đến cuộc họp, nhưng Wright đột nhiên nổi cáu. Chẳng phải ông ta vừa ký một thông điệp cho Gavin để chứng minh mình là Satoshi sao? Wright đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, rõ ràng là kích động. Cuối cùng, ông ấy ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng.

"Có lẽ anh và tôi nên tìm hiểu nhau kỹ hơn" ông ta nói. Wright không có ý nói là ngay bây giờ. Ý ông là trong tương lai, ông và Gavin có thể trao đổi thêm email, và Wright có thể gửi cho Gavin thêm tin nhắn được ký bằng khóa của Nakamoto.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch