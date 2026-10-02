Nối nhịp cầu nhân ái

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Pú Tửu, phường Mường Thanh.

Năm 2013, gia đình bà Điêu Thị Sợi, bản Mường Tùng, xã Mường Tùng được hỗ trợ một con bò giống sinh sản từ chương trình “Ngân hàng bò” của Hội Chữ thập đỏ. Với một hộ nghèo, con bò là tài sản giá trị, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình. Từ con bò giống ban đầu, đàn bò sinh sản, bê giống tiếp tục được luân chuyển cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn khác theo chương trình. Đến nay, gia đình bà Sợi đã có đàn bò 5 con. “Được hỗ trợ con bò giống, gia đình tôi rất mừng. Đây là tài sản quý đối với gia đình. Nhờ chăm sóc tốt, bò đã sinh sản, gia đình tôi có thêm nguồn sinh kế, cuộc sống cũng từng bước ổn định hơn”, bà Điêu Thị Sợi chia sẻ.

Từ một hộ được hỗ trợ, nguồn lực tiếp tục được chuyển đến những gia đình khó khăn khác. Đây cũng là giá trị bền vững mà dự án “Ngân hàng bò” hướng tới. Hiện toàn tỉnh có 651 con bò thuộc dự án được theo dõi, quản lý, với tổng trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, có 7 con bò sinh sản, 5 con bê giống được luân chuyển cho các hộ nghèo tại xã Nà Tấu và Mường Phăng.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều hình thức, hướng đến nhu cầu thiết thực của người dân. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt trên 121 tỷ đồng, trợ giúp hơn 285.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Tháng Nhân đạo năm 2026, các cấp hội đã vận động nguồn lực triển khai nhiều hoạt động tại cơ sở, với tổng trị giá ước 20,7 tỷ đồng, hỗ trợ trên 11.000 lượt người. Từ nguồn lực vận động, nhiều căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; học sinh vùng cao được trao học bổng, hỗ trợ bữa ăn; người dân được khám bệnh, cấp thuốc; những trường hợp gặp biến cố, rủi ro trong cuộc sống cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Hiến máu tình nguyện là việc làm trực tiếp trong hoạt động nhân đạo, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 21 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút 4.500 người đăng ký và tiếp nhận 4.290 đơn vị máu, đạt 63% kế hoạch năm. 25 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 975 thành viên tiếp tục duy trì, sẵn sàng tham gia hiến máu khi có người bệnh cần cấp cứu.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân tích cực tham gia. Tại phường Điện Biên Phủ, bà Nguyễn Thị Huế là một trong những người nhiều năm đồng hành với phong trào. Từ lần đầu tham gia hiến máu đến nay bà đã 40 lần hiến máu cứu người. “Tôi nghĩ mỗi giọt máu mình cho đi có thể góp phần cứu sống người bệnh, giúp họ có thêm cơ hội được sống bên gia đình. Mỗi khi có đợt hiến máu, tôi đều cố gắng tham gia”, bà Huế chia sẻ.

Theo ông Đặng Xuân Vịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối hoạt động nhân đạo; tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để trợ giúp người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhân đạo sẽ tiếp tục triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng và từng địa bàn.

Từ nguồn lực được trao đi, nhịp cầu nhân ái tiếp tục nối dài. Mỗi con bò giống, mỗi mái nhà, suất học bổng hay đơn vị máu được trao tặng vừa mang giá trị vật chất, vừa là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực để những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống.