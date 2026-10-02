Tuyên Quang nâng cao chất lượng tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Hội nghị do ông Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đồng chủ trì.

Dự hội nghị có lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của hai đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đẩy mạnh tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó góp phần phản ánh toàn diện hơn đời sống, văn hóa và quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng, thực hiện các phóng sự tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Theo chương trình phối hợp, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hai cơ quan sẽ phối hợp sản xuất và phát sóng 18 phóng sự chuyên đề truyền hình.

Trong đó, 15 phóng sự với chủ đề “Sắc màu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang” tập trung phản ánh những nét đặc sắc về bản sắc văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, kiến trúc và nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Các phóng sự cũng hướng tới giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đồng thời phản ánh cách làm hiệu quả trong kết nối bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và các sản phẩm OCOP.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp xây dựng, thực hiện các phóng sự tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi năm 2026.

Tăng cường thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo

Cùng với các nội dung về văn hóa, kinh tế - xã hội, chương trình phối hợp sẽ thực hiện 3 phóng sự chuyên đề về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định, nội dung trọng tâm của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026; đồng thời phản ánh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh và những đóng góp của các chức sắc, tín đồ trong phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường.

Thông qua các phóng sự, hai đơn vị hướng tới lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc trong phát triển địa phương.

Việc phối hợp giữa cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thông tin về vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời tạo thêm những sản phẩm báo chí chuyên sâu, gần gũi, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và những chuyển biến tích cực tại cơ sở.