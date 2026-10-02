Hà Nội vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2026

Cán bộ BHXH Hà Nội tư vấn, tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân. Ảnh: BHXH

Theo số liệu của BHXH thành phố Hà Nội, tỷ lệ bao phủ nêu trên chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia BHYT dưới 3 tháng, đang bảo lưu.

Ở nhóm BHXH bắt buộc, toàn Thành phố có 2,735 triệu người tham gia, tương ứng 48,28% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm 2025. Mục tiêu năm 2026 là 49%.

Nhóm BHXH tự nguyện có 153.400 người tham gia, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 16,15% so với cùng kỳ năm trước; chỉ tiêu năm 2026 là 4%.

Đối với BHTN, số người tham gia đạt 2,646 triệu, chiếm 47% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 18,38% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong việc giải quyết chế độ BHTN cho người lao động, đến hết tháng 9, Hà Nội ra quyết định hưởng BHTN cho 51.200 người, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025; tổng số tiền hỗ trợ khoảng 1.943 tỷ đồng.