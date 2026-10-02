Áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô từ 16/11

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP ngày 2/10 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Từ ngày 16/11/2026, áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. (Ảnh minh hoạ).

Theo Nghị định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô gồm 4 nhóm: xe phục vụ công tác các chức danh, xe phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân nhà nước.

Cụ thể, đối với xe phục vụ công tác chung, tiêu chuẩn, định mức được xác định theo từng nhóm cơ quan, đơn vị, căn cứ vào biên chế, địa bàn hoạt động và đặc thù nhiệm vụ.

Đối với cục loại 1 và tương đương thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, định mức được xác định trên cơ sở tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc. Với đơn vị ngành dọc, đơn vị có đến 40 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 40 - 80 biên chế tối đa 2 xe; trên 80 - 120 biên chế tối đa 3 xe. Trên 120 biên chế, cứ tăng thêm 50 biên chế được bổ sung 1 xe.

Quy định cũng tính đến đặc điểm địa bàn. Đơn vị ngành dọc có đơn vị trực thuộc được giao quản lý địa bàn từ 450km2 trở lên hoặc từ 10 xã trở lên được bổ sung 1 xe cho mỗi đơn vị đáp ứng tiêu chí.

Ngoài ra, đơn vị ngành dọc có thể được bổ sung xe theo diện tích địa bàn, tỷ lệ xã miền núi, xã đảo, xã đặc biệt khó khăn và khả năng tự cân đối ngân sách. Đơn vị đóng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố được bổ sung xe theo số tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý và các tiêu chí về diện tích, đặc điểm địa bàn.

Đối với cấp xã, đối tượng áp dụng gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và đơn vị sự nghiệp cấp xã. Định mức sử dụng xe phục vụ công tác chung tối đa 2 xe/xã. Trường hợp có đơn vị sự nghiệp trực thuộc có từ 20 biên chế trở lên thì số xe của đơn vị được xác định riêng và cộng vào định mức của cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh, định mức được xác định theo số biên chế và lĩnh vực hoạt động. Đơn vị giáo dục và đào tạo có đến 100 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe, trên 100 - 300 biên chế tối đa 2 xe, trên 300 - 500 biên chế tối đa 3 xe; từ trên 500 - 1.000 biên chế tối đa 4 xe; trên 1.000 - 2.000 biên chế tối đa 5 xe và trên 2.000 biên chế tối đa 6 xe.

Với đơn vị ngoài lĩnh vực giáo dục và đào tạo, định mức lần lượt là tối đa 1 xe với đơn vị đến 50 biên chế; 2 xe với trên 50 - 100 biên chế; 3 xe với trên 100 - 200 biên chế; 4 xe với trên 200 - 500 biên chế; 5 xe với trên 500 - 1.000 biên chế và 6 xe với trên 1.000 biên chế.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp có phân viện, phân hiệu đặt tại tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính thì mỗi phân viện, phân hiệu được bổ sung 1 xe. Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên có thể được bổ sung xe ngoài định mức, nhưng không sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm số xe này.

Về mức giá, xe ô tô phục vụ công tác chung có giá mua tối đa 950 triệu đồng/xe. Xe từ 12-16 chỗ có giá tối đa 1,3 tỷ đồng/xe; xe 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Một số xe có công suất lớn phục vụ nhiệm vụ đặc thù như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống buôn lậu, công tác đối ngoại và các nhiệm vụ đặc thù khác được áp dụng mức giá riêng.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố được trang bị 1 xe tối đa 4,8 tỷ đồng và 2 xe tối đa 3,5 tỷ đồng; riêng đô thị loại đặc biệt được trang bị 2 xe tối đa 4,8 tỷ đồng và 2 xe tối đa 3,5 tỷ đồng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có từ 15.000 - 20.000 biên chế được trang bị thêm 1 xe, mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe; trên 20.000 biên chế được trang bị thêm 2 xe, cùng mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Cùng đó, tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên trên 9.000km² được tăng thêm 1 xe, mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định số lượng xe công suất lớn cho từng Văn phòng cấp tỉnh.

Đối với cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có các chức danh quy định tại Điều 6, Điều 7, ngoài số xe nêu trên được trang bị xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù, mức giá tối đa 5 tỷ đồng/xe.

Nghị định 379/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.