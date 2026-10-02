Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến dự khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội tại Quảng Trị
Chiều ngày 30/9, tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) đã diễn ra chương trình khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình, trang thiết bị và phần quà thiết thực được trao tặng tới các trường học, các em học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bà con nhân dân trên địa bàn.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/vien-truong-nguyen-huy-tien-du-khanh-thanh-va-ban-giao-cong-trinh-an-sinh-xa-hoi-tai-quang-tri-28008.html