Gỡ khó đồng bộ dữ liệu, đẩy mạnh số hóa công tác Đảng

Dồn lực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu

Những ngày này, tại Ban Xây dựng Đảng phường Xuân Đỉnh, công việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ đảng viên được thực hiện khẩn trương. Hàng nghìn bộ hồ sơ giấy được mở ra, đối chiếu từng thông tin, từng mốc thời gian trước khi đưa vào quy trình số hóa.

Lãnh đạo, chuyên viên ban Xây dựng Đảng phường Xuân Đỉnh tập trung rà soát hồ sơ đảng viên. Ảnh: MT

Ông Nguyễn Xuân Ứng, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Xuân Đỉnh cho biết, trong đợt cao điểm này, phường phải rà soát, chỉnh lý 3.418 hồ sơ giấy của đảng viên đang sinh hoạt và hơn 400 hồ sơ của đảng viên đã từ trần, xóa tên. Đồng thời, Ban Xây dựng Đảng phường chỉnh sửa, đồng bộ cây dữ liệu và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0.

Khối lượng lớn chưa phải khó khăn duy nhất. Một số hồ sơ Đảng được lập từ hàng chục năm trước có thông tin chưa thống nhất với giấy tờ hiện nay như tên đệm, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán. Có trường hợp địa danh hành chính cũ không còn tương ứng danh mục hiện tại, buộc cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu nhiều nguồn.

“Với những trường hợp chưa thống nhất, chúng tôi phải đối chiếu từng văn bản, phối hợp với Công an phường và trực tiếp gặp gỡ để xác minh, làm rõ từng thông tin, từng mốc lịch sử đảng tịch. Mục tiêu là dữ liệu đưa lên hệ thống phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống”, ông Nguyễn Xuân Ứng chia sẻ.

Lãnh đạo, chuyên viên Xây dựng Đảng phường Nghĩa Đô khẩn trương thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch đề ra. Ảnh: MT

Tương tự, Đảng bộ phường Nghĩa Đô hiện có 72 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 17 đảng bộ và 55 chi bộ, với 8.844 đảng viên thuộc diện phải tiến hành số hóa hồ sơ. Theo Đảng ủy phường, những thông tin thường thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh nhiều tập trung ở hồ sơ kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng qua các thời kỳ; chủ yếu liên quan đến đảng viên có tuổi Đảng cao hoặc đã nhiều lần chuyển sinh hoạt.

Linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở

Số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là yêu cầu tất yếu trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời là bước cụ thể hóa Quy định số 338-QĐ/TW ngày 9-7-2025 của Ban Bí thư và chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên có ý nghĩa trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, thống nhất, có giá trị sử dụng lâu dài. Ảnh: MT

Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc đưa hồ sơ, thủ tục lên môi trường số, mà quan trọng hơn là chuẩn hóa dữ liệu ngay từ cơ sở, rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết, tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức Đảng, đảng viên.

Nắm bắt tinh thần này, ngày 14-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên, hướng tới chuyển mạnh phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số. Dữ liệu được yêu cầu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời kết nối đồng bộ với Trung ương.

Theo lộ trình, trong tháng 9-2026, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung rà soát, phân loại, chuẩn bị hồ sơ. Từ tháng 10-2026, thành phố triển khai số hóa theo 3 giai đoạn, ưu tiên trước hồ sơ cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ đương chức diện cấp ủy quản lý; tiếp đó là cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị không giữ chức vụ lãnh đạo, bí thư, phó bí thư, cấp ủy thôn, tổ dân phố và các nhóm còn lại. Thành phố phấn đấu hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu số hóa của đảng viên lên hệ thống trong tháng 6-2027.

Cán bộ phường Xuân Đỉnh phân loại hồ sơ, xử lý cuốn chiếu từng nhóm. Ảnh: MT

Điểm đáng chú ý là yêu cầu của thành phố không dừng ở tiến độ. Hồ sơ sau số hóa phải được kiểm tra chất lượng, ký số xác nhận và cập nhật tập trung vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên để có thể tra cứu, khai thác, sử dụng lâu dài. Từ yêu cầu chung đó, nhiều địa phương đang tổ chức cách làm phù hợp với đặc thù đơn vị. Chẳng hạn, tại Xuân Đỉnh, phường phân loại hồ sơ, xử lý cuốn chiếu từng nhóm. Với đảng viên cao tuổi, sức khỏe hạn chế, đi lại khó khăn, 3 nhóm số hóa hồ sơ phối hợp cấp ủy chi bộ tổ dân phố đến tận nhà đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ, ký xác nhận.

Trường hợp có sự thiếu đồng nhất giữa hồ sơ Đảng và giấy tờ tùy thân sẽ tiến hành phối hợp với Công an phường khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin chính xác, hướng dẫn đính chính theo quy định.

Tại xã Bình Minh, với hơn 2.500 đảng viên, khối lượng hồ sơ lớn đặt ra yêu cầu tổ chức công việc khoa học ngay từ đầu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã cho biết, địa phương thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, tập trung nhân lực rà soát, chỉnh lý, phân loại, lập danh mục và thống kê hồ sơ. Từng thành phần tài liệu được kiểm tra, đối chiếu trước khi đưa vào số hóa, qua đó hạn chế phải xử lý lại sau khi dữ liệu đã cập nhật lên hệ thống.

Dữ liệu được yêu cầu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Ảnh: MT

Trong khi đó, tại xã Tam Hưng, đơn vị đã cụ thể hóa tiến độ bằng lịch làm việc riêng cho từng chi bộ. Bà Bùi Thị Thúy Hường, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã cho biết, cách làm này giúp phân bổ công việc phù hợp với số lượng hồ sơ của từng chi bộ, đồng thời dành thời gian kiểm tra kỹ từng trường hợp. Ban Xây dựng Đảng xã thường xuyên tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn; các chi bộ chủ động bố trí lực lượng phối hợp rà soát, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất và yêu cầu bảo mật dữ liệu.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ cần bảo đảm tiến độ mà quan trọng hơn là chất lượng dữ liệu. Khi thông tin được rà soát, xác thực ngay từ cơ sở và cập nhật đồng bộ trên hệ thống, dữ liệu sẽ phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu và tổ chức xây dựng Đảng. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang dữ liệu số, góp phần hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng.