Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng: Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án Luật

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III/2026, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng, khẩn trương về tiến độ, đạt được những kết quả công tác nổi bật cụ thể như:

Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành đối với 36/36 văn bản theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hoàn thành xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua 04/04 dự án luật tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; tham mưu xây dựng Chương trình lập pháp năm 2027; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2; tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

Quang cảnh Hội nghị

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật; quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; đánh giá, công nhận xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quản lý Cổng Pháp luật quốc gia tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, bám sát yêu cầu thực tiễn.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật có nhiều đổi mới mang tính đột phá. Theo đó, trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp tập trung triển khai ngay các dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất như Luật Phát triển đô thị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026-2031”; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”; hoàn thành Báo cáo số 391-BC/ĐU ngày 23/9/2026 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật…

Tại Hội nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ đã báo cáo về phương hướng, kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng AI trong Bộ, ngành Tư pháp; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và giải ngân chi thường xuyên ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp; công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật…

Trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi tính chủ động, trách nhiệm cao, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị các đơn vị chuẩn bị kỹ nội dung Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là tập trung hoàn thiện các dự án Luật Bộ Tư pháp chủ trì trình Quốc hội xem xét, thông qua; bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tổng hợp, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn pháp luật phát sinh trong thực tiễn.

Tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó, đặc biệt chú trọng Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; Đề án “Hoàn thiện tiêu chí và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác xây dựng thể chế, pháp luật”…; thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp, kéo dài và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong thi hành án.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số trọng điểm của Bộ. Tiếp tục số hóa, liên thông, đồng bộ, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đưa các nền tảng số vào khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản công và đầu tư công; phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, dự án được giao. Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.