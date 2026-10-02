Miền Bắc sắp rét 14 độ sau đợt nắng nóng gay gắt dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 33-35 độ.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Miền Bắc sắp lạnh 14 độ sau đợt nắng nóng oi bức dài ngày. Ảnh: Tuấn Anh

Từ gần sáng ngày 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Về nắng nóng những ngày qua ở Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh đang di chuyển xuống, bốn ngày qua nhiệt độ miền Bắc và khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nắng từ 6h đến gần 18h mới tắt khiến trời nóng như mùa hè.

Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ ngày 29-30/9 đều vượt 38 độ C, trong đó ngày 29/9 lên 38,4 độ, vượt giá trị lịch sử 38,2 độ C ghi nhận ngày 8/9/2025. Các trạm Hoài Đức và Hà Đông cũng nóng trên 37 độ C trong hai ngày 29-30/9.

Một số nơi khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9. Trạm Mai Châu (Phú Thọ) là 37,4 độ C, bằng mức cao nhất từng ghi nhận ngày 19/9/2017. Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) là 34,4 độ, vượt kỷ lục cũ 34,3 độ C ngày 5/9/2020. Trạm Hưng Yên lên 37 độ, vượt mức 36,9 độ C ngày 29/9/2026.

Sơn La và Phú Thọ nắng nóng kéo dài, liên tiếp từ 29/9 đến 1/10 trạm Yên Châu và Mai Châu nhiệt độ trên 37 độ C. Một số khu vực đồng bằng như Hải Dương (Hải Phòng), Nho Quan (Ninh Bình) cũng nóng trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng cuối tháng 9, đầu tháng 10 không phải hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, mức nhiệt 35-38 độ C thời điểm này tạo cảm giác tương phản với tiết thu miền Bắc. Thông thường, nắng mùa thu không kéo dài và gay gắt như cao điểm mùa hè do bức xạ mặt trời giảm, thời gian chiếu sáng ngắn hơn và nền nhiệt bắt đầu hạ khi không khí lạnh từ phía bắc gia tăng.