Chính thức lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Người lao động được nghỉ mấy ngày?

Chính thức nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Ngày 2/10/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10065/VPCP-KGVX về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án chính thức, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được nghỉ 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang thứ Bảy 28/11.

Như vậy, lịch trong tuần được xác định như sau:

Điểm đáng chú ý là ngày 23/11 vẫn là ngày làm việc bình thường. Vì vậy, người làm việc theo lịch từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ không có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 21 đến 24/11 như phương án từng được đưa ra trước đó.

Người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam có được hưởng nguyên lương?

Có.

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Do đó, năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày 24/11/2026 rơi đúng vào thứ Ba nên không phát sinh trường hợp nghỉ bù do trùng ngày nghỉ hằng tuần.

Vì sao không còn phương án nghỉ 4 ngày liên tục?

Trước khi lịch nghỉ chính thức được quyết định, Bộ Nội vụ từng xây dựng phương án hoán đổi ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo phương án này, ngày làm việc thứ Hai 23/11 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy 28/11. Khi đó, kỳ nghỉ có thể kéo dài từ thứ Bảy 21/11 đến hết thứ Ba 24/11, tổng cộng 4 ngày, sau đó làm bù vào ngày 28/11.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến và rà soát thực tế, Bộ Nội vụ điều chỉnh đề xuất theo hướng chỉ nghỉ đúng ngày 24/11 và không hoán đổi ngày làm việc.

Phương án này sau đó được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026. Vì vậy, thông tin nghỉ 4 ngày liên tục không còn là phương án được áp dụng.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa gì?

Ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với mục tiêu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, động viên hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thúc đẩy thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Ngày 24/11 cũng gắn với dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc ngày 24/11/1946 tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ trước đó đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 về Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030.

Chốt lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Theo lịch chính thức:

Ngày nghỉ: Thứ Ba, 24/11/2026.

Số ngày nghỉ theo quy định: 1 ngày.

Chế độ tiền lương: Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Ngày 23/11/2026: Làm việc bình thường.

Có hoán đổi ngày làm việc hay không: Không.

Có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục hay không: Không.

Như vậy, sau các phương án được đưa ra trước đó, lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã được chốt là nghỉ đúng 1 ngày vào thứ Ba 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.