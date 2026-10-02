Đại sứ Nguyễn Việt Cường gặp Bộ trưởng Ngoại giao Chile, thúc đẩy hợp tác song phương và khu vực

Đại sứ Nguyễn Việt Cường gặp làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Chile, rà soát quan hệ song phương, trao đổi phương hướng làm sâu sắc hợp tác kinh tế. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Chile)

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Chile, trong năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (1971-2026). Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường chúc mừng những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Pérez Mackenna tháng 8/2026, và khẳng định Đại sứ quán sẽ tích cực phối hợp để tiếp nối các kết quả đó.

Với cơ cấu kinh tế bổ trợ và cùng là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hai bên nhất trí còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại và đầu tư. Năm 2025, thương mại hai chiều đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39%, đưa Chile thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Cuộc gặp góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Chile tiếp tục phát triển tích cực, trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Chile)

Về hợp tác khu vực, hai bên trao đổi về vai trò của ASEAN, mà Việt Nam là thành viên, trong kết nối Chile với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ Chile gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai bên mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn trong các khuôn khổ như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và CPTPP, nhất là khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027.

Cuộc gặp góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Chile tiếp tục phát triển tích cực, trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

(theo ĐSQ Việt Nam tại Chile)