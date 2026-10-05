Nối nhịp cầu công nghệ

Anh Trương Minh Sang (phải), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cầu 11, xã Đồng Tâm thiết lập các nhóm Zalo theo cụm dân cư để nắm bắt kịp thời mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Trước đây, khi nhắc đến trưởng thôn, ấp hay bí thư chi bộ, nhiều người thường nghĩ đến những vị cao niên có uy tín lâu năm trong cộng đồng. Thế nhưng hiện nay, diện mạo ấy đang dần thay đổi. Anh Trương Minh Sang, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cầu 11, xã Đồng Tâm là một điển hình. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, ấp, khu phố, anh Sang được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cầu 11, xã Đồng Tâm khi mới 25 tuổi.

Sau sáp nhập, quy mô dân số của ấp Cầu 11 tăng lên gần 3,5 ngàn người. Anh Sang đã số hóa toàn bộ dữ liệu dân cư lên phần mềm, không sử dụng sổ sách giấy. Cùng với đó, anh thiết lập các nhóm Zalo theo cụm dân cư để nắm bắt kịp thời mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn. Phải “chạy đua” với khối lượng công việc lớn nhưng lợi thế trẻ tuổi cùng với sự nhanh nhạy công nghệ đã giúp anh quản lý công việc ở ấp khoa học và thuận tiện hơn.

Anh Nguyễn Sỹ Hùng, người dân ấp Cầu 11 chia sẻ: “Các khoản đóng góp, hoạt động cộng đồng hay kết quả giải quyết kiến nghị của người dân đều được cập nhật công khai, minh bạch trên các nhóm của ấp. Tôi tin tưởng, với sự năng động, nhanh nhạy, đặc biệt là khả năng ứng dụng chuyển đổi số của cán bộ trẻ, ấp sẽ ngày càng phát triển”.

Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý dân cư, công nghệ số còn đi sâu vào đổi mới sinh hoạt Đảng và công tác dân vận. Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 ấp, chi bộ ấp sau sáp nhập hiện có 85 đảng viên. Anh Lê Nam Thắng, Bí thư Chi bộ ấp có trình độ đại học, từng là cán bộ xã, có kinh nghiệm cùng với chuyên môn vững vàng đã giúp chi bộ nhanh chóng nắm bắt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị sau khi sáp nhập ấp.

Hiện Chi bộ ấp Cầu 11 đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ đảng viên. Những tập tài liệu giấy dày cộm hay những bản báo cáo kéo dài hàng giờ thì nay đã được anh Thắng số hóa tài liệu; thực hiện 100% đảng viên nộp Đảng phí trên dịch vụ công. Việc chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, nhận xét đảng viên nơi cư trú... cũng đều được số hóa để giảm thủ tục, giấy tờ. Ban điều hành ấp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn, giúp đỡ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, chữ ký số.

Anh Thắng chia sẻ: “Địa bàn sau sáp nhập ấp rộng, công nghệ hỗ trợ rất nhiều cho Ban điều hành ấp. Không chỉ giúp kết nối người dân nhanh hơn mà việc lắng nghe, nắm bắt và giải quyết những vấn đề ở cơ sở cũng hiệu quả, không để các phần việc phục vụ người dân bị gián đoạn”.

Khi người trẻ có trình độ, am hiểu công nghệ biết gắn bó và tạo được niềm tin với nhân dân, cộng hưởng với sự đồng hành, hỗ trợ sát sao từ cấp ủy, chính quyền địa phương, các thôn, ấp, khu phố mới tại Đồng Nai đang dần vận hành ổn định, tinh gọn và hiệu quả.