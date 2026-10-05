Hải Phòng, Quảng Ninh vào top 4 cả nước về đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. Ảnh Bộ KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, tổ chức ngày 4/10 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Theo kết quả công bố, Hà Nội đứng đầu với 63,80 điểm, tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với 58,30 điểm. TP Hải Phòng đạt 56,33 điểm, giữ vị trí thứ 3 toàn quốc; TP Quảng Ninh xếp thứ 4.

Các địa phương còn lại trong tốp 10 lần lượt là Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Với Hải Phòng, việc tiếp tục nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Kết quả này gắn với sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng, cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Quảng Ninh, bên cạnh vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng thể, thành phố đứng thứ 3 cả nước về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Quảng Ninh dẫn đầu 5/52 chỉ số thành phần, gồm: hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP và tốc độ giảm nghèo. Những chỉ số này cho thấy các thế mạnh của địa phương trải rộng từ hạ tầng, nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh đến phát triển sản phẩm địa phương và cải thiện đời sống người dân.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng nhằm lượng hóa hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kết quả đánh giá giúp các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, những yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để lựa chọn định hướng, giải pháp phát triển phù hợp.

Bộ chỉ số được thử nghiệm tại một số địa phương từ năm 2022. Từ năm 2023, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc, bám sát khung và phương pháp đo lường của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Trong cách tiếp cận của PII, đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn ở hoạt động nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp, mà còn bao gồm sản phẩm mới, sản phẩm được cải tiến đáng kể, quy trình mới và những sáng kiến ứng dụng công nghệ, tri thức sẵn có theo phương thức mới.

Kết quả PII năm 2026 cung cấp thêm cơ sở để Hải Phòng và Quảng Ninh xác định lĩnh vực cần ưu tiên, phát huy những lợi thế đã có, đưa đổi mới sáng tạo vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.