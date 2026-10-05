TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về điều động bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ. Điều động bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM - đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng quyết định tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Đồng thời, quyết định điều động ông Vũ Chí Kiên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định điều động ông Phạm Bình An giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Ảnh: Quang Huy

Lãnh đạo UBND TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Quang Huy

Ông Trần Văn Bảy trao quyết định cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn đối với ông Phạm Hoàng Quân. Ảnh: Quang Huy.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng quyết định cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Hoàng Quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cá nhân được điều động nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh: môi trường công tác mới sẽ giúp mỗi cán bộ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Bảy mong các cán bộ nhận quyết định yên tâm công tác, sớm tiếp cận nhiệm vụ được thành phố phân công.