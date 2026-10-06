Mùa lạnh mặc đồ công sở thế nào để vừa ấm vừa tôn dáng? 5 mẹo các nàng nên áp dụng

Khi thời tiết chuyển lạnh, những bản phối layer trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều quý cô công sở. Cách mặc nhiều lớp không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo cơ hội kết hợp linh hoạt giữa sơ mi, áo len, blazer, áo dạ và các phụ kiện mùa đông.

Tuy nhiên, nếu các lớp trang phục đều dày hoặc phom dáng không phù hợp, tổng thể rất dễ trở nên nặng nề. Một vài nguyên tắc dưới đây có thể giúp việc phối đồ ngày lạnh trở nên đơn giản hơn.

Chọn lớp áo nền mỏng nhẹ

Lớp áo mặc bên trong quyết định khá nhiều đến độ gọn gàng của một set đồ layer. Thay vì những thiết kế quá dày, sơ mi, áo len mỏng hoặc áo cổ lọ ôm vừa phải sẽ dễ kết hợp với lớp khoác bên ngoài hơn.

Sơ mi trắng, kem, be hoặc xám là những lựa chọn phù hợp với môi trường văn phòng. Gam màu trung tính dễ phối cùng blazer, cardigan, vest hoặc áo dạ mà không khiến tổng thể bị rối.

Nếu muốn tạo điểm nhấn, chị em có thể chọn sơ mi có cổ nơ, cổ bèo hoặc tay áo cách điệu. Những chi tiết này đủ tạo nét nữ tính nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Với áo len, những mẫu cổ tròn hoặc cổ lọ mỏng, ít chi tiết đặc biệt phù hợp khi mặc bên trong blazer hay áo khoác có phom rõ ràng.

Áo khoác vừa vặn giúp tổng thể cân đối

Sau lớp áo nền, áo khoác là món đồ tạo hình rõ nhất cho toàn bộ trang phục. Blazer, vest, cardigan hoặc áo dạ đều có thể sử dụng trong những ngày lạnh, nhưng cần chú ý đến độ rộng và chiều dài.

Áo quá rộng dễ khiến phần thân trên trông nặng nề, nhất là khi bên trong đã có nhiều lớp. Ngược lại, áo quá ôm có thể gây khó chịu khi vận động và làm mất đi vẻ mềm mại của trang phục.

Blazer hoặc vest có đường vai vừa vặn, chiều dài phù hợp sẽ giúp phần thân trên cân đối hơn. Với áo dạ, dáng suông hoặc hơi chiết nhẹ ở eo có thể tạo đường nét rõ ràng mà vẫn đủ khoảng trống để mặc thêm áo len mỏng.

Màu sắc cũng có thể được tận dụng để tạo chiều sâu. Chẳng hạn, áo nền sáng kết hợp áo khoác tối giúp tổng thể có điểm nhấn rõ hơn. Với áo khoác sáng màu, lớp nền trầm cũng tạo hiệu ứng tương phản tương tự.

Khăn quàng tạo đường dọc cho trang phục

Khăn quàng vừa có tác dụng giữ ấm vừa là phụ kiện giúp những bộ đồ công sở quen thuộc trở nên mới mẻ hơn.

Nếu trang phục chủ yếu sử dụng các gam nâu, đen, xám hoặc xanh navy, một chiếc khăn màu sáng có thể tạo điểm nhấn. Ngược lại, khi quần áo đã có nhiều màu sắc, khăn đơn sắc sẽ giúp tổng thể cân bằng hơn.

Cách quàng khăn cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ trang phục. Thay vì cuốn quá nhiều vòng quanh cổ, có thể để hai vạt khăn rủ tự nhiên phía trước. Những đường rủ theo chiều dọc tạo cảm giác thân người thanh thoát hơn.

Với blazer hoặc áo khoác cổ rộng, khăn mảnh cũng có thể được sử dụng như một chi tiết trang trí thay vì chỉ để giữ ấm.

Quần dáng đứng giúp cân bằng phần thân trên

Khi phía trên đã có nhiều lớp, quần nên có phom tương đối gọn để tổng thể không bị mất cân đối. Quần ống đứng hoặc ống suông là lựa chọn dễ ứng dụng bởi tạo đường nét thẳng từ hông xuống mắt cá chân.

Quần cạp cao kết hợp áo sơ vin gọn cũng là công thức phù hợp với môi trường công sở. Cách phối này giúp xác định rõ tỷ lệ thân trên và thân dưới, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Với áo khoác dáng dài, quần ống đứng màu trầm giúp tổng thể liền mạch. Trong khi đó, quần sáng màu kết hợp áo khoác tối lại tạo sự tương phản, giúp bộ đồ bớt đơn điệu.

Vào những ngày lạnh, nên ưu tiên chất liệu có độ đứng vừa phải để quần giữ phom tốt và hạn chế nhăn nhúm sau nhiều giờ ngồi làm việc.

Loafers và boots hoàn thiện set đồ

Giày là món đồ cuối cùng nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tổng thể. Trong ngày lạnh, loafers và boots cổ ngắn là hai lựa chọn dễ kết hợp với trang phục công sở.

Loafers mang đến vẻ hiện đại, gọn gàng khi đi cùng quần ống đứng hoặc quần âu. Những thiết kế mũi thuôn nhẹ có thể tạo cảm giác bàn chân thanh thoát mà vẫn phù hợp với môi trường làm việc.

Boots cổ ngắn đặc biệt thích hợp với quần dài hoặc áo khoác dáng dài. Một đôi boots có phần mũi hơi nhọn và gót vừa phải có thể tạo cảm giác đường chân dài hơn khi kết hợp cùng quần cùng tông màu.

Phối đồ công sở ngày lạnh không nhất thiết phải cầu kỳ. Chỉ cần lớp nền đủ gọn, áo khoác vừa phom, quần có đường nét rõ ràng và phụ kiện được tiết chế, chị em đã có thể tạo nên diện mạo vừa ấm áp vừa thanh lịch. Quan trọng nhất là cân đối độ dày, màu sắc và tỷ lệ giữa các món đồ để trang phục không trở nên nặng nề.