Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

Đường tới thành Thăng Long là bộ phim lịch sử được đầu tư lớn, lên tới hơn 100 tỷ đồng cho 19 tập phim. Tổng đạo diễn là ông Cận Đức Mậu - người từng thực hiện Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên, Đại Tống khai quốc.

Phim được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận.

Nguyên nhân là phim được quay tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc). Hội đồng Trung ương thẩm định phim và Cục Điện ảnh khi ấy đã có văn bản kết luận rằng phim Đường tới thành Thăng Long dễ gây cho người xem cảm giác đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc, nên đã quyết định hoãn chiếu.

Bộ phim thuộc bản quyền phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, phim lên sóng lần đầu vào tháng 10/2025, lần thứ hai vào ngày 5/10. Trước khi lên sóng, do kỹ xảo của bản dựng cách đây hơn 10 năm chưa thực sự hợp lý, phim trải qua một số công đoạn chỉnh sửa bằng AI.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết nhiều phân đoạn sử dụng AI để xử lý thay cảnh, như cảnh chiến đấu với số lượng người đông, cảnh dời đô trên sông của vua Lý Công Uẩn và những cảnh quay yêu cầu sự xuất hiện của nhiều con ngựa.

"Nhiều cảnh quay có sự can thiệp của AI nhưng khán giả sẽ khó nhận ra. Dựa trên hình ảnh của phim đã quay, ê-kíp đưa vào các tác vụ của AI để hoàn thiện như nhân vật, trang phục, bối cảnh, đạo cụ. Với những chi tiết đó, AI thực hiện nhìn rất chân thực", đạo diễn Tạ Huy Cường nói.

Cảnh ứng dụng AI tốn nhiều công sức nhất là Đinh Bộ Lĩnh bình định 12 sứ quân, tái hiện các cuộc giao tranh giữa lực lượng của ông và các thế lực đối địch, ê-kíp mất gần 20 ngày để hoàn thiện.

Bộ phim được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nhưng gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Sự phát triển của công nghệ AI thời gian gần đây giúp ê-kíp nắn nót được một số phần khẩu hình chưa khớp trong phim, mở ra nhiều hướng đi mới cho các nhà làm phim trong việc kết hợp công nghệ và nghệ thuật.

Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long có sự tham gia của các diễn viên: Tiến Lộc (vai vua Lý Công Uẩn), Hoàng Hải (vai vua Lê Hoàn), Phan Hòa (vai Dương Vân Nga), nghệ sĩ Trung Hiếu (vai vua Đinh Bộ Lĩnh), Á hậu Thụy Vân (vai Thanh Liên).

Phim gồm 19 tập lấy câu chuyện trung tâm xoay quanh nhân vật lịch sử Lý Công Uẩn và quyết định rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long.

Trước những tranh cãi từ dư luận vì thiếu tính thuần Việt, ngày 20/9/2010, phim nhận quyết định chính thức không được lên sóng truyền hình trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sau khi Hội đồng thẩm định phim truyện trung ương xét duyệt.