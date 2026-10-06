Giá trị thực sự của kim cương nằm ở đâu?

Viên kim cương Cullinan được tìm thấy ở Nam Phi năm 1905 với trọng lượng thô hơn 3.100 carat, ngày nay gắn liền vương trượng và vương miện của Hoàng gia Anh. Nhiều người nhớ đến món trang sức ấy qua lễ đăng quang, không phải qua bảng định giá. Tương tự, viên kim cương xanh Hope đã đi qua tay các vị vua, nhà quý tộc và nhà sưu tầm trong hơn 3 thế kỷ. Món đồ này trở nên nổi tiếng nhờ câu chuyện xoay quanh. Khi được hiến tặng cho Viện Smithsonian (Mỹ) năm 1958, viên đá không còn được giao dịch trên thị trường, nhưng tiếp tục được lưu giữ và trở thành một phần trong bộ sưu tập của bảo tàng.

Các viên kim cương nổi tiếng không được định giá bằng con số về giá trị vật chất mà bằng bề dày của di sản. Qua nhiều thế kỷ, viên đá quý chứng kiến sự hưng thịnh của gia tộc và trở thành biểu tượng của sự vĩnh cửu. Ở khía cạnh khác, kim cương có thể đánh dấu cột mốc rực rỡ của cuộc đời như kỷ niệm ngày cưới, hay đơn giản là lời khẳng định về sự tự tôn và thành tựu bản thân.

Kim cương không phải món hàng “lướt sóng”

Tại Việt Nam, phần lớn người tiêu dùng nhìn nhận trang sức nói chung và kim cương nói riêng như tài sản tích trữ. Tuy nhiên, khi thị trường hội nhập và tư duy tiêu dùng dần dịch chuyển theo đúng thông lệ quốc tế, chúng ta nhận ra sự thật kim cương không phải món hàng “lướt sóng”.

Kim cương không phải món hàng “lướt sóng”. Ảnh: Magnific.

Khác vàng miếng hay công cụ tài chính sinh lời ngắn hạn, kim cương tự nhiên có tính khan hiếm địa chất, là kết tinh của thời gian và áp lực lòng đất. Vì mang giá trị trường tồn, giới mộ điệu chưa bao giờ coi kim cương là thứ để mua đi bán lại nhằm kiếm lời chênh lệch. Nhiều người sở hữu chúng như món “gia bảo” mang đậm dấu ấn gia đình, được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Nếu chỉ nhìn kim cương như viên đá sáng lấp lánh và định giá qua trọng lượng, chúng ta đã vô tình bỏ lỡ phần lớn giá trị của món trang sức. Giá trị của kim cương cao cấp nằm ở câu chuyện thiết kế, nghệ thuật chế tác tinh xảo và trải nghiệm độc bản.

Để viên đá thô ráp trở thành tác phẩm nghệ thuật phải trải qua hàng trăm giờ mài giũa, tuân thủ tiêu chuẩn kiểm định khắt khe (như GIA) để đạt độ hoàn hảo về giác cắt, màu sắc và độ tinh khiết. Trang sức kim cương giúp tôn vinh khí chất, gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của người sở hữu.

Cách thế giới bán lại kim cương

Ở thị trường trang sức lâu đời như Mỹ hay châu Âu, phần lớn nhà bán lẻ không cam kết mua lại kim cương với giá cố định. Người muốn bán lại thường phải tìm đến cửa hàng trang sức cũ, nhà đấu giá hoặc thương nhân đá quý. Mức giá nhận được thường thấp hơn đáng kể so với giá đã mua.

Đây là bản chất của sản phẩm. Ngay cả tạp chí tài chính và hiệp hội ngành trang sức quốc tế cũng thường xuyên khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua kim cương với mục đích đầu tư. Một số ít viên đá cực kỳ hiếm, như kim cương hồng hay xanh lam, có thể tăng giá tại phiên đấu giá lớn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là phân khúc dành cho nhà sưu tầm chuyên nghiệp, khác với trang sức phổ thông.

Hiểu được điều này, người mua sẽ đặt đúng kỳ vọng từ đầu. Khi không còn chờ đợi viên kim cương giữ giá hay sinh lời, người ta có thể tập trung vào điều quan trọng hơn là món trang sức đó có đẹp, ý nghĩa hay không.

Tư duy tiêu dùng phân khúc cao cấp

Minh chứng rõ nét là khi bước chân vào thế giới thượng lưu, tư duy tiêu dùng cũng rẽ sang hướng khác. Ở phân khúc này, người dùng chọn mua kim cương dựa trên vẻ đẹp và sự kết nối cá nhân. Họ chuộng thiết kế mang tính biểu tượng với kim cương tự nhiên quý hiếm minh chứng cho đẳng cấp, thay vì bị trói buộc bởi bài toán “bán lại tính phí bao nhiêu”.

Cần hiểu đúng về giá trị của kim cương trước khi quyết định mua trang sức này.

Tại kinh đô thời trang Paris hay New York, khái niệm “phí thu đổi” gần như không tồn tại trong từ điển của nhà sưu tầm trang sức cao cấp. Bởi lẽ, việc mua trang sức kim cương là việc họ đang mua mảnh ghép nghệ thuật, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực chính mình. Khi không đặt nặng bài toán chiết khấu hay giá trị bán lại, người sở hữu có thể tập trung vào trải nghiệm, vẻ đẹp và giá trị tinh thần của món trang sức.

Đến cuối cùng, giá trị thực sự của kim cương chưa bao giờ nằm ở mức giá hiển thị trên hóa đơn ban đầu, hay ở số tiền hao hụt nhận lại khi bán đi. Kim cương được ví như “chiếc hộp thời gian” lưu giữ cột mốc rực rỡ, tình cảm sâu đậm của đời người.