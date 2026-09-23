Trớ trêu thay, chính điểm tựa ấy lại đang đứng trước những sức ép chưa từng có từ tốc độ già hóa dân số.

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Báo cáo thống kê mới nhất của cơ quan thống kê Hàn Quốc phác họa một thực tế đáng lo ngại, thế hệ trung niên không chỉ đối mặt với nguy cơ đứt gãy sự nghiệp khi tuổi đời ngày một cao, mà còn phải sống cùng nỗi ám ảnh về một tương lai tài chính thiếu hụt.

Hai nỗi lo đan xen, một ở hiện tại và một ở phía cuối cuộc đời lao động, đang tạo thành một “nỗi lo kép” đè nặng lên cả một thế hệ. Và trong vòng xoáy ấy, Quỹ Lương hưu Quốc gia trở thành điểm tựa bất đắc dĩ, nhưng gần như duy nhất mà họ có thể bấu víu.

Nỗi bất an ấy không nằm trên giấy tờ thống kê, mà hiện hữu ngay trong nhịp sống công sở mỗi ngày. Dù đang sở hữu lợi thế về kinh nghiệm và kỹ năng, hơn 55% lao động trung niên vẫn thường trực tâm lý có thể bị đào thải bất cứ lúc nào.

Làn sóng tái cơ cấu, tinh giản nhân sự, các chương trình nghỉ hưu sớm nhằm cắt giảm chi phí, cùng sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ lực lượng lao động trẻ đang đẩy những người ở ngưỡng tuổi 50 vào thế chông chênh.

Với họ, mất việc không đơn thuần là mất đi một khoản thu nhập. Đó có thể là điểm gãy của cả quá trình tích lũy trước tuổi nghỉ hưu, bởi khả năng tìm được một công việc mới có mức lương và vị thế tương đương ở giai đoạn này thường rất hạn chế.

Sự bấp bênh của việc làm vì thế nhanh chóng thêm một nỗi lo nữa là khủng hoảng an sinh khi về già. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, đồng thời vẫn phải gánh vác chi phí nuôi dạy con cái, khả năng tích lũy và tự bảo đảm tài chính cho tuổi già ngày càng bị thu hẹp.

Đáng chú ý, tỷ lệ phụ thuộc vào lương hưu tư nhân giảm mạnh từ 11,7% xuống còn 5,4%, trong khi tiền tiết kiệm cá nhân cũng suy giảm. Khi tài chính lần lượt mỏng đi, 61% người trung niên buộc phải đặt kỳ vọng vào lương hưu quốc gia, khoản đóng góp bắt buộc hằng tháng được xem như mạng lưới an sinh cuối cùng.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, nguy cơ thâm hụt Quỹ Lương hưu Quốc gia càng khiến bài toán an sinh thêm bấp bênh. Chính vì vậy, bài toán của Hàn Quốc không chỉ là bảo đảm Quỹ Lương hưu Quốc gia không cạn kiệt, mà còn phải tạo việc làm bền vững cho người lớn tuổi và xây dựng một hệ thống an sinh đủ sức bảo vệ các gia đình trước rủi ro tài chính.