Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc

Toàn cảnh Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội do Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tại hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội do Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, đề xuất nghiên cứu bổ sung một số nhóm đối tượng vào diện tham gia BHXH bắt buộc.

Tài xế công nghệ, đặc biệt nhóm chạy xe 2 bánh, được đề nghị nghiên cứu để sớm có chính sách phù hợp.

Theo ông Thanh, với lái xe công nghệ 4 bánh, Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ đã quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải ký hợp đồng lao động, thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm và bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong đó có lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Tuy nhiên, quy định hiện chưa đề cập đến nhóm lái xe công nghệ 2 bánh. Do đó, BHXH TP HCM cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung nhóm đối tượng này vào chính sách BHXH.

Bên cạnh tài xế công nghệ, BHXH TP HCM cũng đề xuất nghiên cứu đối tượng cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và người lao động làm việc tại các công trình xây dựng.

Tại hội nghị, ông Lê Tấn Lưu, đại diện Liên đoàn Lao động TP HCM, cho biết thành phố hiện có khoảng 400.000 tài xế hoạt động trên các nền tảng công nghệ trong lĩnh vực giao đồ ăn, giao hàng. Nếu tính trên phạm vi cả nước, lực lượng này có thể lên tới hàng triệu người.

Theo khảo sát 141 tài xế tại hội thảo “An sinh cho tài xế công nghệ” ngày 15/9 cho thấy 35% số người được hỏi làm việc trên 10 giờ mỗi ngày. Để đạt doanh thu khoảng 15 triệu đồng/tháng, tài xế phải làm việc với cường độ cao.

Về bảo hiểm y tế, 73,4% tài xế được khảo sát tham gia BHYT hộ gia đình hoặc được công đoàn hỗ trợ, trong khi vẫn còn nhiều người chưa tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào.

Những số liệu này được đưa ra trong bối cảnh việc xác định quan hệ lao động và trách nhiệm bảo đảm an sinh cho lực lượng lao động trên nền tảng số đang đặt ra vấn đề cần được nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Đại diện BHXH TP HCM cho rằng cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, cần xác định rõ vị trí pháp lý của tài xế công nghệ cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp nền tảng.

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động hoặc chủ thể tham gia quan hệ hợp tác kinh doanh trên nền tảng số, qua đó bảo đảm quyền lợi của người lao động tương xứng với đóng góp.

Các nội dung trên hiện mới là đề xuất, góp ý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chưa phải quy định đã được thông qua.

Trung Anh