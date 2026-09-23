Indonesia dành 2 triệu hecta đất phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman phát biểu trước báo chí hôm 21/9 sau cuộc họp với lãnh đạo 44 huyện trên khắp cả nước để phối hợp đẩy nhanh phát triển nhiên liệu sinh học ethanol. Ảnh: ANTARA News.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman đưa ra hôm 21/9 sau cuộc họp với lãnh đạo 44 huyện trên khắp cả nước để phối hợp đẩy nhanh phát triển nhiên liệu sinh học ethanol.

“Chính phủ đã chuẩn bị tới 2 triệu ha đất làm nền tảng cho việc xây dựng ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học ethanol, hướng tới tăng cường sự độc lập về năng lượng," ông Amran nói.

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia giải thích rằng việc phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học ethanol đòi hỏi một chuỗi cung ứng tích hợp, trong đó có việc thiết lập các khu vực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô trước khi xây dựng các cơ sở công nghiệp.

Indonesia sẽ tập trung vào ba nguyên liệu chính là mía, sắn và ngô với quy mô được điều chỉnh phù hợp với khả năng tương thích đất đai và tiềm năng năng suất của từng khu vực.

Mía sẽ là cây trồng chủ lực, với mục tiêu phát triển quy mô lớn trên một triệu ha. Trong khi đó, việc phát triển cây ngô sẽ được thực hiện thông qua các dự án thí điểm, khoảng 500 - 1.000 ha mỗi huyện. Đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp, Chính phủ Indonesia đang xem xét phương án tài chính theo mô hình liên doanh công tư.

“Nguồn vốn có thể đến từ 30% các doanh nghiệp Nhà nước và 70% từ khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân chắc chắn sẽ quan tâm vì nhà nước đang chuẩn bị đất đai,” ông Amran cho biết.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, Bộ Nông nghiệp sẽ thúc đẩy các kế hoạch hợp tác yêu cầu ít nhất 30% sự tham gia của cộng đồng. Bộ trưởng Amran nhấn mạnh, quy hoạch đất đai sẽ ưu tiên các khu vực đất đai phù hợp về mặt kỹ thuật, bao gồm đất nông nghiệp hiện có và các khu vực nông lâm kết hợp. Công tác giải phóng các diện tích rừng sẽ chỉ được xem xét như biện pháp cuối cùng để bảo vệ môi trường.

“Điều cốt yếu là chúng ta bảo vệ môi trường đồng thời đạt được sự tự túc hoặc chủ quyền về năng lượng,” ông nói.

Thạch Thu