Ngày 22/9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đã đưa ra thông báo về việc thay đổi nhân sự đối với Phó Tổng giám đốc Hà Trọng Khiêm.

MB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hà Trọng Khiêm (Ảnh:MB).

Mục đích của việc thay đổi nhân sự lần này của ngân hàng nhằm thực hiện luân chuyển và giao ông Hà Trọng Khiêm Nhận nhiệm vụ chuyên trách tại chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV). Sau khi không còn đảm nhận chức Phó Tổng Giám đốc, ông Khiêm không còn là người nội bộ, người quản lý của MB. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 22/9/2026.

Gia nhập MB từ năm 1996, ông Khiêm đã có 21 năm công tác, từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng của ngân hàng như Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực phía Nam.

Với sự thay đổi này, Ban lãnh đạo của MB còn 13 người, bao gồm: Tổng giám đốc Phạm Như Ánh; 5 Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng cùng các Thành viên BĐH.

Cũng trong ngày 22/9, ông Khiêm đã thực hiện giao dịch cổ phiếu MBB theo Nghị quyết 40/NQMB-HĐQT ngày 16/09/2026 của ngân hàng MB về phương án chào bán số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được quyền mua nhưng chưa phân phối hết. Cụ thể, ông đã thực hiện mua 200.650 cổ phiếu MBB mệnh giá 10.000 đồng, tương đương hơn 2 tỷ đồng, nâng tổng số cổ phiếu MBB ông hiện đang sở hữu lên 1.640.078 đơn vị.

Theo thông tin, đơn vị mà ông Hà Trọng Khiêm được bổ nhiệm sang có tên đầy đủ là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV), tiền thân là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank). Ngân hàng này đã được chuyển giao bắt buộc và đổi tên chính thức vào ngày 18/12/2024, theo Quyết định 741/QĐ-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

MBV hiện thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) và là một phần trong hệ sinh thái MB Group.