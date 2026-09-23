Ấm áp tấm lòng chiến sĩ An ninh mạng Công an Sơn La

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn trong bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường lớp cho trẻ em vùng cao.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh và Công an tỉnh Sơn La về chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì huy động nguồn lực xã hội, phối hợp với nhà hảo tâm xây dựng giúp gia đình ông Cầm Văn Oan (tại bản Híp, xã Chiềng Khương) căn nhà có diện tích hơn 60m2 tại xã Chiềng Khương, với tổng trị giá 130 triệu đồng. Chủ nhà bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động, có 5 người con còn nhỏ, không có đất để canh tác, kinh tế gia đình phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hàng xóm.Từ sự chung tay ấy, gia đình ông đã có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Căn nhà là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ An ninh mạng Công an Sơn La gửi đến người dân.

Thượng tá Lưu Thái Quang, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ: “Đối với lực lượng Công an, “Gần dân” trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng đến Nhân dân. Với đặc thù công tác trên không gian mạng, chúng tôi xác định bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân là nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với đó, đơn vị luôn mong muốn huy động được nhiều hơn nữa các nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ những địa bàn, những gia đình còn khó khăn”.

Bằng tình cảm của người chiến sĩ Công an nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai với mục tiêu lâu dài hơn, nhiều chương trình được tổ chức như “Sưởi ấm mùa đông - Lan tỏa pháp luật tại xã Xuân Nha”, phối hợp trao tặng 20 chiếc chăn ấm cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 10 triệu đồng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Công an xã Chiềng Sại, UBND xã Chiềng Sại, các nhà hảo tâm tổ chức bàn giao công trình phòng học tại điểm trường bản Kỳ Sơn, thuộc Trường Mầm non Sơn Ca, xã Chiềng Sại với diện tích 200m², gồm 1 phòng học khang trang và khu vực vui chơi dành cho học sinh, với tổng kinh phí 225 triệu đồng. Từ một điểm trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, giờ đây cô và trò đã có không gian học tập, vui chơi an toàn, thuận lợi hơn.

“Chúng tôi xác định mỗi công trình, mỗi phần quà trao đến người dân đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở. Đặc biệt, với trẻ em vùng cao, việc có một phòng học kiên cố, một sân chơi an toàn hay một bếp ăn bảo đảm điều kiện sinh hoạt đều có ý nghĩa rất thiết thực. Đó cũng là cách chúng tôi góp một phần nhỏ bé để các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai”, Thượng tá Lưu Thái Quang cho biết.