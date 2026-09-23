Tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất chất lượng các sản phẩm OCOP

Trong quá trình triển khai chương trình, Sở NN&MT đã tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: chè, quế, mắc ca, gạo đặc sản, dược liệu, cây ăn quả, thủy sản, các sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa, nghề truyền thống và du lịch cộng đồng. Việc phát triển sản phẩm từng bước gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất với người dân.

Quang cảnh buổi giám sát.

Các thành viên trong đoàn tham gia buổi giám sát.

Giai đoạn 2021 - 2026, Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng 288 lượt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, đánh giá mới 238 sản phẩm, đánh giá lại 50 sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, còn thời hạn với 178 sản phẩm 3 sao, 13 sản phẩm 4 sao. Số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP là 98.

Lãnh đạo Sở NN&MT trình bày báo cáo phục vụ giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển sản phẩm và chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại hạn chế: Một số sản phẩm OCOP hết hạn chứng nhận nhưng chưa đăng ký đánh giá lại; Một số chủ thể chưa chủ động duy trì, cải tiến sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số, còn phụ thuộc vào hỗ trợ của cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn; liên kết giữa chủ thể với người dân và giữa các chủ thể còn lỏng lẻo; vùng nguyên liệu và chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ chưa ổn định.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu duy trì, phát triển trên 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 50 sản phẩm 4 sao và có sản phẩm đủ điều kiện đề nghị Trung ương công nhận OCOP 5 sao; trên 10% sản phẩm tham gia đánh giá nâng hạng. Năm 2026, Sở tiếp tục hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa sản phẩm, dự kiến đánh giá, phân hạng trong tháng 11/2026.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi giám sát.

Qua buổi giám sát, Sở NN&MT kiến nghị tiếp tục bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm; xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phấn đấu có thêm các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên để từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên gia Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu ghi nhận những kết quả Sở NN&MT đạt được trong triển khai Chương trình OCOP. Đồng chí đề nghị Sở phối hợp với cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất chất lượng các sản phẩm OCOP; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý, sử dụng bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, duy trì tiêu chuẩn sản phẩm sau khi được công nhận OCOP. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tăng cường mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả tiêu thụ. Đặc biệt, cần có giải pháp cụ thể đối với những địa phương chưa có sản phẩm OCOP, góp phần phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của Sở NN&MT, đề nghị Sở tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các ý kiến của đoàn qua đợt giám sát.