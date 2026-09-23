Cử nhân Luật bỏ việc về bán rau, có ngày ship 200 kg

Cử nhân Luật bỏ việc về bán rau củ tại nhà Gác lại tấm bằng của ngôi trường nổi tiếng, Oanh quyết định khởi nghiệp mặt hàng nông sản tại nhà.

5h sáng, Lừ Thị Oanh (28 tuổi, sống tại Hà Nội) thức dậy để kiểm tra rau củ và đợi chuyến xe chở nông sản từ quê nhà Sơn La xuống.

Sau khi hoàn tất công đoạn cân đo và chia đơn vào khoảng 8-9h, Oanh chụp ảnh đăng bài bán hàng rồi cả hai vợ chồng bận rộn đến 17h với lượng hàng tiêu thụ trung bình 100-200 kg/ngày.

Gần 2 năm kể từ ngày Oanh quyết định cất tấm bằng cử nhân Luật kinh doanh quốc tế để khởi nghiệp với công việc bán rau củ online. Cô nói với Tri Thức - Znews: "Tôi chưa từng cảm thấy nuối tiếc. Môi trường giáo dục trước kia rèn luyện cho tôi có tư duy làm việc khoa học, logic hơn, giúp ích nhiều cho công việc hiện tại".

Khởi nghiệp bán rau củ

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá ngành Luật kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Oanh ban đầu làm công việc văn phòng ổn định. Năm 2024, sau khi cô sinh em bé đầu lòng, việc đi làm trở lại gặp khó khăn vì không có người hỗ trợ chăm sóc con. Dù nỗ lực tìm kiếm công việc mới để cân bằng nhưng không khả thi, cô quyết định nghỉ việc.

"Tôi khởi nghiệp từ lúc mới sinh em bé được 1 tuổi. Lúc ấy, mẹ gửi rau tươi ngon lên nhiều. Sau đó, tôi nảy ra ý định bán rau và hoa quả quê cho mọi người quanh chung cư", cô chia sẻ.

Ban đầu, Oanh chủ động tìm kiếm và thu gom các loại nông sản tươi sạch cùng những món đặc sản độc lạ tại các khu chợ truyền thống từ quê nhà Yên Châu cùng các vùng lân cận. Toàn bộ hàng hóa được vận chuyển theo các chuyến xe khách Tây Bắc về bến xe Mỹ Đình mỗi ngày, sau đó cô thuê người chở về nhà riêng.

Từ nhân viên văn phòng, Oanh chuyển sang làm công việc bán rau củ tại nhà.

Căn phòng khách của gia đình Oanh nhanh chóng biến thành kho hàng phân loại, cân đo các loại rau củ tươi ngon. Cô tự tay chụp ảnh sản phẩm đăng bài lên trang cá nhân, tiếp nhận đơn hàng, đóng gói rồi tự đi giao xung quanh khu chung cư mình đang sinh sống. Dần dần, cô mở rộng tệp khách hàng ra khắp địa bàn Hà Nội.

Theo Oanh, đặc thù của nguồn hàng nông sản tươi là luôn phải đối mặt với rủi ro dập nát, hỏng thường xuyên trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, cử nhân Luật lựa chọn đối mặt với bài toán hao hụt này bằng tư duy kinh doanh dài hạn thay vì chỉ tập trung tính toán những lợi ích ngắn hạn trước mắt.

"Việc rau bị hỏng, phải bỏ đi cả chục kg mỗi ngày là điều tôi phải thường xuyên đối diện. Mình lỗ ngày hôm đó, nhưng bù lại tương lai không mất khách là được", Oanh chia sẻ.

Gia đình ủng hộ

Gác lại tấm bằng cử nhân để gắn liền với công việc lao động tay chân, Oanh cho biết mình không gặp phải rào cản hay áp lực tâm lý nào.

"Từ nhân viên văn phòng chuyển sang bán rau, tôi không lo lắng hay tự ti vì bản thân lao động chân chính. Gia đình, chồng tôi cũng ủng hộ", cô tâm sự.

Khi khối lượng đơn hàng ngày càng tăng cao, chồng của Oanh cũng quyết định nghỉ công việc văn phòng để về đồng hành cùng vợ.

Theo Oanh, doanh thu từ việc bán rau củ có thể lo hầu hết khoản chi tiêu vào thời điểm hiện tại cho gia đình cô.

Rau củ quả tươi ngon bày kín phòng khách nhà Oanh.

Xác định bán hàng là làm nghề dịch vụ, các yếu tố cẩn thận và trung thực luôn được Oanh đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình vận hành. Cũng từng đi chợ rất nhiều, cô rất thấu hiểu tâm lý khắt khe của các bà nội trợ.

"Khách kỹ tính, tôi là người bán cũng phải kỹ tính hơn. 'Vũ khí' quan trọng của tôi là duy trì được nguồn hàng chất lượng. Nếu khi giao cho khách có vấn đề gì, tôi lập tức phản hồi và có chính sách bao bù cho đơn đó hoặc lần mua tiếp theo", cô nói.

Từng là học sinh chuyên Toán ở Lạng Sơn, Oanh thấy công việc buôn bán tất bật đôi lúc vẫn khiến cô không tránh khỏi những sự cố như cộng sai tiền hay giao nhầm đơn rau cho khách. Tuy vậy, cô chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối những năm tháng rèn luyện trên giảng đường đại học.

"Tôi trân trọng và biết ơn công việc hiện tại của mình", Oanh trải lòng.

An Chi