Bắc Ninh thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công trên VNeID

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, cách thức sử dụng hai chức năng trên ứng dụng VNeID. Qua đó, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gửi phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, phát huy vai trò giám sát của xã hội, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sau khi thực hiện thủ tục hành chính tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên ứng dụng VNeID.

Công tác tuyên truyền được yêu cầu thực hiện đa dạng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh thông tin phù hợp; đồng thời tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Bộ phận Một cửa cấp xã và các địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận và thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sau khi thực hiện thủ tục hành chính tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên ứng dụng VNeID; đồng thời hướng dẫn sử dụng chức năng "Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công", bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định để việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được kịp thời, hiệu quả. Việc tuyên truyền, hướng dẫn phải bảo đảm khách quan, không tác động đến nội dung và kết quả đánh giá của người dân.

Đối với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nội dung của văn bản; chỉ đạo cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tăng cường giới thiệu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng hai chức năng trên ứng dụng VNeID; đồng thời lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Công an thành phố để được hướng dẫn xử lý.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ triển khai; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bộ Công an xem xét, xử lý. Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đôn đốc các cơ quan, địa phương giải quyết phản ánh theo quy định và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả hai chức năng trên ứng dụng VNeID khi thực hiện dịch vụ công.