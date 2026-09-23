Hai cổ phiếu bất ngờ 'cháy hàng' trong phiên VN-Index mất hơn 15 điểm

Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch 23/9 nhiều rung lắc khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm. Trong bối cảnh phần lớn bảng điện chìm trong sắc đỏ, dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ, nổi bật là FRT và PET.

Cổ phiếu FRT đóng cửa tại mức giá trần 140.100 đồng/cổ phiếu, tăng 6,95%. Thanh khoản đạt hơn 1,6 triệu đơn vị khớp lệnh, trong khi lượng dư mua tại giá trần cuối phiên còn khoảng 381.400 cổ phiếu và không còn dư bán.

Cổ phiếu PET có xu hướng tăng trong những phiên gần đây.

Đà tăng này xuất hiện sau giai đoạn FRT biến động mạnh. Từ mức đóng cửa 107.700 đồng/cổ phiếu ngày 28/07/2026, thị giá từng vọt lên 148.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/08/2026, tương ứng tăng khoảng 37,4% chỉ trong hơn hai tuần. Sau nhịp tăng nhanh, FRT bước vào giai đoạn điều chỉnh với nhiều phiên giảm và rung lắc trước khi trở lại mức giá trần.

Hoạt động kinh doanh của FPT Retail trong nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng, tương ứng 67% mục tiêu cả năm 2026.

Cùng chiều FRT, cổ phiếu PET có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. PET đóng cửa tại 44.400 đồng/cổ phiếu, tăng 6,99%, với hơn 1,9 triệu cổ phiếu được sang tay qua khớp lệnh.

PET cũng kết phiên trong trạng thái “trắng bên bán”, trong khi lượng dư mua tại giá trần còn khoảng 257.600 đơn vị. Hai phiên tăng hết biên độ liên tiếp đưa vốn hóa thị trường của Petrosetco lên khoảng 6.870 tỷ đồng.

Tính trong 7 phiên gần nhất, PET tăng giá 6 phiên, trong đó có 2 phiên tăng trần. Thị giá qua đó tăng hơn 20%, tương ứng khoảng 7.500 đồng/cổ phiếu.

Nhịp tăng của PET diễn ra sau thời điểm Petrosetco thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và tăng vốn điều lệ vào đầu tháng 7/2026. Tỷ lệ thực hiện là 45%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

VN-Index giảm hơn 15 điểm, FRT và PET vẫn tăng hết biên độ.

Trái ngược với FRT và PET, thị trường chung chịu áp lực bán mạnh trong những phút cuối phiên. Nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup chuyển từ vai trò nâng đỡ chỉ số ở phiên trước sang gây áp lực, với VIC giảm 3,2%, VHM mất 1,73%, VRE giảm 0,8% và VPL giảm 3,18%.

Nhóm ngân hàng có diễn biến phân hóa. Ở chiều tăng, MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63%, LPB tăng 2,16% và HDB tăng 1,63%. Trong khi đó, VCB, CTG, MBB, SSB, ACB và VPB đồng loạt điều chỉnh quanh mức 1%.

Áp lực từ khối ngoại cũng tiếp tục hiện diện khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. VPB đứng đầu về giá trị bán ròng với hơn 288 tỷ đồng, tiếp đến là ACB khoảng 141,7 tỷ đồng, VHM gần 130,6 tỷ đồng và TCB khoảng 86 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù tăng hết biên độ, FRT vẫn bị khối ngoại bán ròng khoảng 76,7 tỷ đồng. Diễn biến này tạo sự tương phản khi cổ phiếu vẫn thu hút lực cầu đủ lớn để đóng cửa tại giá trần và không còn dư bán.

Trong phiên VN-Index mất hơn 15 điểm và sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện, FRT và PET trở thành hai trường hợp đi ngược thị trường khi cùng tăng trần với thanh khoản hàng triệu cổ phiếu. Trạng thái “cháy hàng” cuối phiên cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến những mã riêng lẻ ngay cả khi áp lực điều chỉnh bao phủ thị trường chung.