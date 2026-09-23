Ấm áp hội nghị gia đình can phạm nhân tại Trại giam số 3

Ngày 22/9, Trại giam Số 3 tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Chương trình Hội nghị gia đình phạm nhân được tổ chức thường kỳ hàng năm, là nhịp cầu nối yêu thương, gắn kết giữa gia đình, xã hội và trại giam trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Theo đó, Trại giam số 3 Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hiện đang quản lý, giáo dục hơn 2.500 phạm nhân. Thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; đồng thời đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị gia đình phạm nhân tại Trại giam số 3.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Giám thị trại giam báo cáo kết quả công tác giáo dục, cải tạo, tổ chức lao động, học nghề và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, các đại biểu, và thân nhân phạm nhân đã cùng trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về những tâm tư nguyện vọng, mong muốn con em mình cải tạo tiến bộ, sớm hoàn lương. Nhiều gia đình xúc động khi được nghe những tâm sự, quyết tâm cải tạo, phấn đấu của con em mình sau thời gian chấp hành án.

Món quà ý nghĩa từ Thư viện tỉnh Nghệ An trao tặng.

Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân của Trại giam Số 3 trong thời gian qua; sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và gia đình phạm nhân trong công tác giáo dục người phạm tội và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, qua đó tìm ra những giải pháp, những cách làm hay để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân trong thời gian tới, giúp phạm nhân sớm hoàn lương, phục thiện, tái hoà nhập cộng đồng.

Đại tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam số 3 tặng quà cho các phạm nhân.

Tại hội nghị, Đại tá Cao Ngọc Diện, Giám thị chia sẻ: Mặc dù Trại giam số 3 còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất còn hạn chế, trong khi số lượng phạm nhân đưa vào trại chấp hành án tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, giam giữ, đảm bảo an ninh, an toàn trại giam; công tác thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân, tìm kiếm việc làm, tổ chức lao động sản xuất cho phạm nhân...

Ban Giám thị Trại giam chi sẻ niềm vui trong bữa cơm đoàn viên của các phạm nhân.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với phạm nhân, xây dựng môi trường cải tạo an toàn lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phạm nhân yên tâm cải tạo, chấp hành án.

Các mạnh thường quân ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng” của đơn vị.

Dịp này, Thư viện tỉnh Nghệ An cùng Đoàn Thiện nguyện Hoa Sen An Phú cũng trao tặng những quyển sách quý cho Thư viện phạm nhân Trại giam số 3 và những món quà ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị và cá nhân ủng hộ quyên góp vào “Quỹ tấm lòng vàng” của đơn vị.

Tại hội nghị, Trại giam Số 3 có một số phần quà được trích từ nguồn “Quỹ tấm lòng vàng” trao tặng các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phạm nhân ốm đau, bệnh tật, nhằm động viên, các phạm nhân có thêm nghị lực trong cuộc sống và quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước, trở về với gia đình và cuộc sống xã hội.