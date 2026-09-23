VN-Index mất hơn 15 điểm, hai mã bán lẻ ngược dòng tăng trần

Hai mã bán lẻ FRT, PET làm điểm sáng của phiên. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán ngày 23/9 diễn biến giằng co và phân hóa rõ nét. Sau khi duy trì sắc xanh trong phiên sáng, VN-Index chịu áp lực bán mạnh hơn về cuối phiên, đóng cửa tại 1.801,65 điểm, giảm 15,28 điểm so với phiên trước.

HNX-Index cũng giảm 0,48 điểm, còn UPCoM giảm 0,12 điểm. Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, đạt khoảng hơn 18.700 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 369 mã giảm giá, trong khi chiều tăng có 292 mã.

Diễn biến đáng chú ý trong phiên là sự phân hóa giữa nhóm ngân hàng và bất động sản. Trong buổi sáng, dòng tiền tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, giúp VN-Index có thời điểm vượt 1.820 điểm.

Đến cuối phiên, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh. MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63%, HDB tăng 1,63%, VIB tăng 1,12%, LPB tăng 2,16%; SHB và STB tăng nhẹ.

Trong đó, MSB lập đỉnh mới ở giá 14.150 đồng/cp. Đây là phiên thứ hai cổ phiếu ngân hàng này tăng giá mạnh. So với hồi giữa tháng 3 năm nay, mã đã tăng 55% giá trị.

Chiều ngược lại, giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng là SSB, giảm 1,91% - ghi nhận phiên thứ ba điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng trước đó. Một số mã cũng giảm nhẹ, như ACB, CTG, VPB, VCB, VAB...

Trong khi nhóm ngân hàng nâng đỡ chỉ số thì nhóm bất động sản lại tạo sức ép lớn lên thị trường trong phiên chiều. Trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup tác động tiêu cực nhất, với VIC mất 3,2%, VPL giảm 3,18%, VHM giảm 1,73% và VRE giảm 0,8%.

Nhiều mã bất động sản khác cũng giảm đáng kể, như NLG -2,52%, NTL -2,73%, DIG -1,49%, NVL -1,99%, TCH -1,28%... Trong đó, DIG “thủng” vùng mệnh giá, đóng cửa ở mốc 9.950 đồng/cp.

Chiều tích cực có VPI tăng 2,52%, DXS tăng hơn 4%, NRC tăng 6,5%; BCM, KSF, HPX, IJC... tăng nhẹ.

Một số mã vốn hoá lớn tại các nhóm ngành khác cũng điều chỉnh tạo thêm áp lực cho thị trường, như TCX -1,29%, MCH -1,19%, GAS -1,4%, SAB -1%...

Nhóm chứng khoán đa phần biến động nhẹ hoặc đứng tham chiếu. Tăng tốt có HCM +2%, KAI +2,61%, AAS +2,2%, VIG +2,56%; còn giảm đáng kể là BMS -3,97%, APS -3,23%.

Tại nhóm dầu khí, PVT tiêu cực nhất khi giảm 4,15%. Các mã còn lại đồng loạt giảm nhẹ.

Một số cổ phiếu riêng lẻ thu hút dòng tiền bất chấp thị trường điều chỉnh. Hai mã ngành bán lẻ là FRT và PET cùng tăng trần. Trong đó PET có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, lập đỉnh mới ở giá 44.400 đồng/cp. Ngoài ra còn có GEE tăng 6,62%, DGW tăng 3,22%, DHC tăng 4,58%, VGC tăng 2,44%...

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là “điểm trừ” trong phiên 23/9. Theo dữ liệu cuối phiên, khối ngoại mua vào khoảng 1.469 tỷ đồng và bán ra 2.525 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 1.056 tỷ đồng. Tâm điểm bán ròng là VPB với gần 289 tỷ đồng. Theo sau là ACB với 142 tỷ đồng và VHM với 131 tỷ đồng. Danh sách bán ròng còn có TCB 86 tỷ đồng, FRT 76 tỷ đồng, VCB 67 tỷ đồng, FPT 62 tỷ đồng; CTG, HDB hơn 50 tỷ đồng. Chiều mua ròng, VIC dẫn đầu với 97 tỷ đồng, tiếp đến là TPB 43 tỷ đồng, DCM 30 tỷ đồng, VPI 24 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại còn mua ròng rải rác ở DPM, HCM, GEE, POW, LPB, SHB...